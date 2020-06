Elisa, fan muore: “Era ancora una bambina, la scegliemmo”

Una giornata triste, per la cantante Elisa, che ha appresso la notizia della scomparsa di una sua fan, che collaborò con lei per la realizzazione di un video-clip. Non è avvezza alla condivisione social di fatti privati, Elisa, ma quest’oggi ha voluto ricordare quella che per lei era una grande artista, nonostante la sua giovanissima età. Ha impiegato parecchio tempo per trovare le parole giuste per parlare di lei (non è assolutamente facile in questi casi), visto che lasciano sempre muti queste tragedie, le scomparse di vite nel fior fiore degli anni. Da mamma, Elisa può immaginare perfettamente quale sia il dolore provocato ai genitori da questa improvvisa scomparsa e, infatti, il suo messaggio è rivolto principalmente a loro. Ci sarà sempre per i genitori di Luna (questo è il nome della ragazza scomparsa quest’oggi), che avranno certamente apprezzato il bel gesto della cantante, che non potrebbe mai dimenticare un talento come quello della loro figlia.

Elisa scrive a Luna, fan scomparsa. La ragazza partecipò al video di Bruciare per te

Su Instagram, Elisa ha scritto un messaggio per Luna; una ragazza che ha avuto modo di conoscere bene sul set del video di Bruciare per te, uno dei pezzi della cantante più vicini al presente, contenuto nell’album On. Queste sono state le parole scelte da Elisa per salutare la ragazza: “Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna. Quando l’ho conosciuta era ancora una bambina, ma aveva una luce magnetica. La scegliemmo per partecipare al video-clip di Bruciare per te”. Un dolore difficile da colmare – ha spiegato Elisa su Instagram – perché non è mai facile dire addio a una giovane vita, a una ragazza che aveva ancora una lunga strada davanti a sé. Tutti i fan di Elisa hanno voluto scrivere un dolce pensiero per Luna e i suoi genitori su Instagram.

Elisa dalla parte delle donne: il messaggio a Luna e Una Nessuna Centomila

Elisa ha sempre dimostrato il suo grande cuore – non solo nel caso della scomparsa di Luna – e fra non molto tempo la vedremo in Tv con lo spettacolo Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne (confermato nei palinsesti di Rai 1). Con lei, altre artiste famose: Giorgia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Questo grande spettacolo in musica era stato presentato per la prima volta al Festival di Sanremo, quando ognuna di queste cantanti ha spiegato perché fosse così importante e perché, quindi, la gente avrebbe dovuto seguirlo.