Elisa di Rivombrosa torna in tv con nuovi episodi: location e dettagli

Elisa di Rivombrosa rappresenta, indubbiamente, uno dei successi più importanti di Mediaset nei primi anni duemila. Nel cast erano presenti Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini, oggi attori affermati nel panorama italiano. La serie ha ispirato anche la parodia Sensualità a Corte di Marcello Cesena. Stando alle indiscrezioni, una nuova stagione sarebbe in produzione.

Elisa di Rivombrosa, nuova stagione: cosa dicono le indiscrezioni

Secondo quanto riporta TorinoCronaca, 12 nuove puntate sarebbero pronte per essere girate, in una nuova stagione che, a quanto si dice, sarebbe fortemente voluta dalla Rai. TorinoCronaca citerebbe le azioni che arrivano dagli ambienti del Comune di Aglié e dalla Sovrintendenza delle Belle Arti di Torino. Seguirebbero con attenzione gli sviluppi anche Prime Video e Netflix. Viene dato per scontato, infatti, il cambio di emittente per una serie che debuttò su Mediaset (Canale 5) nel 2003.

Le indiscrezioni parlano di un sequel della serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, andata in onda nel 2007 senza riuscire a replicare il successo della serie principale. Per quanto riguarda il cast, si parlerebbe della presenza di Vittoria Puccini, limitatamente, però, ad immagini di repertorio per eventuali flashback. Pare non ci sarà, invece, Alessandro Preziosi. Le voci sul cast identificano alcuni altri importanti attori coinvolti: Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Jacopo Olmo Antinori, Andrea Arcangeli, Ludovica Nasti e Lucrezia Guidone.

Le possibili location

Tra le location richieste, secondo TorinoCronaca, al Comune di Aglié e alla Sovrintendenza delle Belle Arti di Torino sarebbero le seguenti: Castello ducale di Aglié, Castello di Masino a Caravino, Castello del Valentino, la Villa della Regina a Torino, il Borgo di Castello di Rota a Tolfa, le Cascate di Monte Gelato a Mazzano Romano, Villa Parisi a Monte Porzio Catone, il Castello di Golaso a Varsi, la Rocca Meli Lupi di Soragna e il Castello Pallavicino a Varano de’ Melegari.

In attesa di ufficialità, le indiscrezioni parlano di un possibile ritorno di una delle serie più amate dei primi anni duemila. Elisa Di Rivombrosa, trasmessa dal 2003 al 2005, è partita con uno share del 24%, arrivando a toccare quota 41% con 12 milioni di telespettatori. Un successo sicuramente storico, che, probabilmente, si sta cercando di replicare.