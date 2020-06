Non solo Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi: grazie a Elisa di Rivombrosa sono nati altri amori e famiglie. È il caso di Jane Alexander, l’interprete della perfida Lucrezia Van Necker, che sul set della fortunata fiction Mediaset ha trovato l’amore e ha messo su famiglia (proprio come la Puccini e Preziosi che, sebbene oggi non siano più una coppia, hanno avuto nel 2005 la figlia Elena). Tra un ciak e l’altro l’attrice di origini inglesi si è infatti innamorata di Christian Schiozzi, all’epoca segretario di produzione della serie tv. Una passione grande, immensa, folle, tanto che in dieci mesi di riprese l’Alexander è rimasta pure incinta. Damiano, che oggi ha 17 anni, è stato infatti concepito dietro le quinte della serie tv. Una storia davvero dolce, che la regista Cinzia TH Torrini ha voluto omaggiare con una ripresa particolare nell’ultima scena di Lucrezia nella prima stagione.

“In dieci mesi di tempo sono riuscita a conoscerlo, a innamorarmi e anche a rimanere incinta. Nell’ultima scena di Lucrezia, nella prima stagione, Cinzia TH Torrini ha voluto mettere anche Christian, perché voleva che ci fossimo tutti e tre. C’era Damiano nella pancia, Christian dietro che faceva la comparsa e io”, ha raccontato Jane Alexander in un’intervista rilasciata a Fanpage. Jane e Schiozzi sono poi convolati a nozze ma il loro matrimonio non è durato a lungo. La coppia ha però mantenuto un ottimo legame per il bene del figlio Damiano. Oggi l’Alexander è felice accanto al produttore Gianmarco Amicarelli, dopo la breve liaison con Elia Fongaro, l’ex Velino di Striscia la notizia conosciuto al Grande Fratello Vip 3.

Di recente Jane Alexander ha anche svelato che per il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa sono state scartate all’epoca – parliamo dei primi anni Duemila – attrici più note di lei, quali Irene Ferri, Vanessa Gravina, Anna Falchi. L’Alexander ha però colpito subito i produttori per la sua fisicità e il suo talento. Determinante è stata poi l’alchimia con Alessandro Preziosi, che nella fiction indossa i panni del protagonista, il Conte Fabrizio Ristori. È stato lo stesso attore napoletano a chiedere un provino con Jane: audizione che ha convinto immediatamente regista e sceneggiatori. Oggi Alessandro e Jane hanno mantenuto un buon rapporto: l’Alexander è ancora in contatto pure con Vittoria Puccini (Elisa Scalzi) e Luca Ward (Duca Ottavio Ranieri).