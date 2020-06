Alessandro Preziosi è stato determinante per Jane Alexander e il suo lavoro in Elisa di Rivombrosa. Dopo che Mediaset ha deciso di riproporre le repliche di una delle fiction più amate – si parte con la prima puntata sabato 20 giugno alle ore 14 – l’attrice inglese ha rivelato alcuni retroscena di quella produzione. Una produzione imponente, maestosa, che ha dato i suoi frutti: Elisa di Rivombrosa è diventato un vero e proprio caso di costume. E ad oggi, diciassette anni dopo l’esordio, resta una delle serie tv più amate e apprezzate in Italia così come in Europa. In un’intervista per il portale Di Lei Jane – che nel 2018 è stata protagonista della terza edizione del Grande Fratello Vip – ha ricordato il suo provino per il ruolo della malvagia Marchesa Lucrezia Van Necker. Un provino tutt’altro che facile, dove si sono presentate attrici già affermate come Vanessa Gravina e Irene Ferri. Ma alla fine è stata Jane a spuntarla, grazie alla complicità di Preziosi, scelto dalla regista Cinzia TH Torrini per indossare i panni del Conte Fabrizio Ristori.

Alessandro Preziosi ha aiutato Jane Alexander al provino di Elisa di Rivombrosa

“Il giorno che mi sono presentata sul set per sostenere il provino mi sono accorta di essere la più sconosciuta, erano presenti tutte attrici già famose. C’erano Vanessa Gravina, Irene Ferri… Non mi truccarono, la parrucca non era fermata per bene, non avevo le scarpe giuste. Sembrava una di quelle giornate che iniziano male, destinate a finire peggio. Invece colpisco nel segno, visto che vengo chiamata per un secondo provino. Ma ero rimasta talmente male dal trattamento ricevuto al primo che non mi studio nemmeno la parte, mi presento per non fare brutta figura e mi accorgo però che l’aria è già cambiata nei miei confronti”, ha confidato Jane Alexander. “Trucco pazzesco, vestito perfetto, parrucca ad incorniciare e mi sono vista così bella guardandomi allo specchio, da pensare di non riuscire mai più ad essere così. Passo per il parcheggio e mi imbatto in Alessandro Preziosi, che aveva appena finito di fare il suo provino davanti a tantissima gente. Lui mi ferma e mi dice: “Io non so chi tu sia, ma voglio fare il provino con te”, ha aggiunto. “Io avevo il foglio in mano perché non avevo studiato la parte, lui lo prende, lo butta per terra e mi dice: “Adesso tu improvvisi, ma tu questa parte l’avrai.”. Ed io ho avuto la parte”, ha sottolineato.

Perché Jane Alexander è stata doppiata in Elisa di Rivombrosa

Nonostante abbia ottenuto la parte in Elisa di Rivombrosa, Jane Alexander è stata doppiata da Emanuela Rossi. Le origini inglesi dell’attrice c’entrano poco: Jane è stata doppiata semplicemente perché la sua voce suonava poco malvagia rispetto a quella della Rossi. Ma l’Alexander ha contribuito a rendere iconico il personaggio di Lucrezia Van Necker con i suoi sguardi superbi e le sue movenze eleganti. Senza dimenticare la magica alchimia che ha instaurato con Alessandro Preziosi e con Luca Ward (interprete del Duca Ottavio Ranieri). Una cattiva riuscita alla perfezione, tanto che per anni è stato difficile per la 47enne scrollarsi di dosso questo personaggio. Jane è stata Lucrezia Van Necker pure in Elisa di Rivombrosa 2 e in La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa.

La carriera di Jane Alexander dopo Elisa di Rivombrosa

Dopo il successo di Elisa di Rivombrosa, Jane Alexander si è divisa tra le fiction e il lavoro di conduttrice. È stata nel cast di altre note serie tv quali: Ho sposato un calciatore, Il Commissario Manara, Anna e i cinque, Boris, Rocco Schiavone. Come conduttrice ha presentato: Ultima razzia, Mistero, Mai dire mondiali. Prima del Grande Fratello Vip – dove si è innamorata dell’ex Velino di Striscia la notizia Elia Fongaro – ha partecipato al reality show ad alta quota Monte Bianco, su Rai 2. Jane Alexander è mamma di Damiano, 17 anni, e oggi è felicemente fidanzata con il produttore musicale Gianmarco Amicarelli.