Elisa di Rivombrosa torna in tv: su Canale 5 dal 20 giugno 2020

Elisa di Rivombrosa su Canale 5 da sabato 20 giugno 2020: a che ora

Gradito ritorno in tv. Da sabato 20 giugno 2020 Canale 5 riproporrà una delle fiction Mediaset più belle: Elisa di Rivombrosa. La famosa serie tv che ha lanciato nei primi anni Duemila le carriere di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. Ogni sabato pomeriggio verrà riproposto un episodio del fortunato telefilm, famoso anche in altri paesi europei, composto in tutto da tre stagioni. Ogni episodio andrà in onda dalle 14.05 alle 14.50, come riporta pure la guida Mediaset. In molti avevano chiesto un re-watch di Elisa durante il periodo del lockdown e finalmente l’azienda ha deciso di accontentare il suo vasto pubblico. Da tempo non si vedevano in tv le repliche di Rivombrosa: questo sarà un ottimo modo per rivivere la magica storia di Elisa e il conte Fabrizio Ristori e far conoscere la fiction alle generazioni più giovani.

Di cosa parla la fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa

Elisa di Rivombrosa – liberamente ispirata al romanzo inglese Pamela di Samuel Richardson – racconta la tormentata storia d’amore tra la serva Elisa Scalzi e il conte Fabrizio Ristori. La vicenda è ambientata nel 1700 in Piemonte, nell’immaginaria Rivombrosa, e quella tra Elisa e Fabrizio è praticamente una relazione impossibile. Ma i due, grazie al loro amore e alla loro passione, cominciano a sfidare i pregiudizi e le convezioni dell’epoca. Sullo sfondo un intrigante e appassionante complotto ai danni del Re, nel quale restano coinvolti pure Elisa e Fabrizio. La serie è stata trasmessa per la prima volta su Canale 5 nel 2003 ed è diventata un vero e proprio fenomeno di costume. Oltre 12 milioni di persone hanno seguito l’ultima puntata della prima stagione e ad oggi Rivombrosa resta uno dei più grandi successi televisivi degli anni Duemila.

Chi sono gli attori della fiction Elisa di Rivombrosa

Gli attori protagonisti di Elisa di Rivombrosa sono Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, che hanno indossato i panni di Elisa Scalzi e Fabrizio Ristori nella serie diretta da Cinzia TH Torrini. Tra un ciak e un altro i due si sono innamorati davvero e qualche anno dopo la fine della fiction hanno avuto una figlia – Elena – che oggi ha 14 anni. Nel 2010 la relazione tra la Puccini e Preziosi è arrivata al capolinea ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Nel cast di Elisa di Rivombrosa anche tanti altri volti noti del cinema e della fiction italiana quali: Cesare Bocci, Luca Ward, Jane Alexander, Francesca Rettondini, Marzia Ubaldi.