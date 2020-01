Elisa De Panicis contro Signorini: “Cose assurde”. Denver? “Lo aspetto”

Elisa De Panicis contro Signorini dopo lo scoop su Maxi Lopez: “Cose assurde!”. Poi mette in guardia Andrea Denver e la fidanzata: cosa accadrà quando il modello uscirà dalla Casa

Ieri, a tarda notte e prima di chiudere la puntata del GF Vip, Signorini ha lanciato lo scoop: Elisa De Panicis e Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, hanno avuto una tresca. Il re del gossip ha aggiunto dell’altro, lasciando intendere che la relazione sarebbe avvenuta forse durante il matrimonio della showgirl e del calciatore. Dal canto suo Elisa, presente in studio, ha sorriso, non smentendo quanto detto dal conduttore. Una reazione che ha fatto pensare che la modella, in qualche modo, avesse confermato lo scoop. Oggi, però, la De Panicis ha smentito il tutto, di fatto andando contro la versione del conduttore. Non solo: la ragazza è tornata anche a parlare di Andrea Denver.

“Per quanto riguarda Andrea, beh aspetto che esca dalla Casa e magari ci si farà una chiacchierata tutti e tre”

“Ci tengo a sottolineare che Maxi Lopez è solo un amico”, scrive Elisa su Instagram, spiegando perché ieri non ha smentito in diretta lo scoop lanciato dal direttore di Chi: “Ieri ridevo solo perché a volte si dicono delle cose così assurde, pur di parlare. E quindi faccio una risata (i biondi non sono proprio il mio genere !)”. Signorini smentito, quindi. E pure con toni decisi. Spazio poi a Denver: “Per quanto riguarda Andrea, beh aspetto che esca dalla Casa il più tardi possibile, e magari ci si farà una chiacchierata tutti e tre”. Quel “tutti e tre” si riferisce ad Anna Wolf, la fidanzata del modello che proprio nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista parlando anche di Elisa.

Anna Wolf: parla la fidanzata di Andrea Denver

La fidanzata di Denver (Anna Wolf), a Chi, ha dichiarato: “Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici. Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza… Sì, io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo”. E a quanto pare non è la sola a voler parlare con il modello. Elisa addirittura vuole parlare con entrambi!