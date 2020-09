Per Elisa De Panicis e Mila Suarez è tempo di spiegazioni. Ospiti di Pomeriggio 5, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 17 settembre 2020, le due modelle e influencer hanno spiegato il motivo che le ha spinte a scambiarsi un bacio appassionato sul red carpet del Festival di Venezia. Ebbene, a detta di Elisa e Mila, nessuna provocazione o voglia di dare scandalo ma solo un naturale gesto di passione. La Suarez e la De Panicis – la prima concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso, la seconda del Grande Fratello Vip di Signorini – hanno ammesso che sta nascendo un sentimento importante. Deluse dagli uomini hanno riscoperto un altro tipo di legame e dalla scorsa estate fanno praticamente coppia fissa.

Elisa De Panicis e Mila Suarez oggi stanno insieme?

“Sono un po’ confusa ma dopo tante delusioni dagli uomini con Mila oggi sto bene”, ha dichiarato Elisa De Panicis a Pomeriggio 5. “Abbiamo condiviso tante cose, abbiamo trascorso tutta l’estate insieme. Ci stiamo frequentando”, ha puntualizzato Mila Suarez. Quest’ultima ha dunque dimenticato il grande amore Alex Belli, che tanto l’ha fatta soffrire in passato. Elisa, invece, ha fatto discutere parecchio qualche mese fa per il suo flirt – ormai morto e sepolto – con il modello Andrea Denver, altro concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Lo scorso maggio la De Panicis si era fatta vedere con un nuovo fidanzato in Messico ma la storia è durata pochissimo.

Perché sono famose Elisa De Panicis e Mila Suarez

Classe 1992 Elisa De Panicis è una modella e influencer italiana. Ha esordito in tv a Uomini e Donne ma il grande successo è arrivato in Spagna, con i programmi Mujeres y Hombres e Superviventes. Nel 2020 è rientrata in Italia per partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nonostante la sua breve permanenza ha fatto parecchio discutere per il suo legame con Andrea Denver. Nel 2016 Elisa ha avuto un flirt con Cristiano Ronaldo, che l’ha notata durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi spagnola. Nel 2019 è uscita con il calciatore del Milan Theo Hernandez.

Classe 1988 Mila Suarez è una modella marocchina. Si è trasferita in Italia, a Parma, appena maggiorenne. Agli inizi della sua carriera nel mondo dello spettacolo era nota col soprannome di Belen di Parma per via della sua somiglianza con la soubrette argentina. Nel 2013 ha corteggiato Eugenio Colombo a Uomini e Donne mentre nel 2017 è stata una delle tentatrici di Temptation Island. Nel 2019 ha partecipato al Grande Fratello di Barbara d’Urso. Dopo un breve flirt con Fabrizio Corona, ha amato per un lungo periodo l’attore e fotografo Alex Belli.