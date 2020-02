Elisa De Panicis nella bufera, le parole sul Coronavirus scatenano il web

L’ex gieffina al centro delle polemiche per le ultime affermazioni sul Coronavirus: interviene anche Karina Cascella

Un’emergenza che sta suscitando tanta preoccupazione soprattutto tra gli abitanti che si trovano nella zona rossa dove si trovano i principali focolai del virus. Eppure sono tanti, anche personaggi pubblici, che hanno provato a ridimensionare l’allarme. Nelle ultime ore anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Elisa de Panicis ha voluto dire la sua, suscitando enorme clamore nel web. Forse l’intenzione dell’influencer era solo fare pura e semplice ironia; gli utenti del social, però, non hanno assolutamente condiviso, soprattutto se tale affermazioni sono rivolte ad un argomento che sta attanagliando l’animo di tantissimi italiani. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha detto la modella e le successive reazioni.

Elisa De Panicis e le frasi scomode sul virus, la reazione del web: “Ma non ti vergogni?”

“Io lo so che ora tante persone inizieranno a scrivermi cose super cattivissime nei messaggi”, ha dichiarato Elisa tramite alcune storie di Instagram. Poi ridendo ha aggiunto: “Il Sud ha vinto contro il Nord perché quelli del Nord non possono scendere. Per una volta tutti i milanesi e i lombardi e i veneti…per una volta ce l’abbiamo fatta!”, riferendosi al virus che si è diffuso recentemente nel nostro paese. Parole che gli utenti di Instagram non hanno affatto gradito. Successivamente i followers si sono scagliati contro l’ex gieffina criticandola apertamente: “Non so come fa la gente a seguirti dopo le cose che hai detto del Coronavirus e delle persone del Nord“, ha scritto un utente, “Ma come, prima dici cose assurde riguardo il Nord e poi sei a Milano? La coerenza dove la mettiamo?”, ha commentato un’altro.

Karina Kascella interviene sulla questione: “Ignoranza”

Anche l’opinionista di Pomeriggio 5 si è fatta avanti in merito alla polemica delle ultime ore e, pubblicando una storia sul suo account, ha dichiarato: “Penso che alcune persone non dovrebbero avere la possibilità di rivolgersi ad un pubblico così vasto. Perché la loro ignoranza dovrebbe restare dentro le mura della loro casa”.