Elio Servo abbandona Uomini e Donne: “Ecco perché vado via”

Uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di abbandonare la trasmissione. Di chi si tratta? Di Elio Servo, il cavaliere che ha dato modo di parlare di sé soprattutto per i numerosi scontri avuti con Tina Cipollari. L’uomo ha condiviso l’annuncio a sorpresa poche ore fa, tramite un TikTok, dove scorrevano diverse sue foto scattate nei camerini del programma. A corredo del video, ha poi spiegato i motivi del suo abbandono:

Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti.

Dunque, durante il suo percorso a Uomini e Donne, Elio non è riuscito a trovare la donna della sua vita come sperava, motivo per cui avrebbe deciso di non tornare più a sedersi nel parterre maschile del Trono Over. In una delle ultime puntata in cui è apparso, l’uomo ha dato la colpa a Tina Cipollari del suo mancato successo con le donne nella trasmissione. Secondo Elio, a causa dei numerosi scontri con l’opinionista e gli insulti che gli ha più volte rivolto, le dame del parterre Over avrebbero preferito non fare la sua conoscenza.

Insomma, si è conclusa così l’esperienza di Elio Servo nel dating show di Canale 5. Nonostante non sia riuscito a trovare una compagna, i suoi momenti nel programma non saranno certo dimenticati. I suoi litigi con Tina a causa della famigerata ricotta fanno ormai parte della storia ‘trash’ di Uomini e Donne.

Elio Servo e Tina Cipollari: l’ultimo incontro

Come menzionato prima, il percorso di Elio Servo a Uomini e Donne è stato caratterizzato dalle continue liti con Tina Cipollari. E, l’ultimo scontro risale alla puntata del 18 settembre. Cos’era successo? In occasione dell’inizio della nuova edizione, Elio ha tentato di fare pace con l’opinionista, con scarsi risultati. La Cipollari, infatti, ha rifiutato. Dopodiché, nella puntata del 26 settembre, il cavaliere ha incolpato Tina per le mancate esterne con le dame del parterre feminile. A tal proposito, ha riportato un messaggio scrittogli da una sua cara amica, in cui gli spiegava che nessuna donna si sarebbe avvicinata a lui con il rischio di finire nelle grinfie della Cipollari.