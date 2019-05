Elio Germano papà per la seconda volta? L’attore preferisce la privacy

Elio Germano è diventato papà per la seconda volta, ma l’attore preferisce la privacy

Elio Germano è tra gli attori italiani più apprezzati e amati, ma non ama stare al centro del gossip. Il 38 enne romano è stato intervistato da Vanity Fair che ha voluto “investigare” sulla vita privata di cui però Germano non ha rivelato nulla. Si vocifera, infatti, che da almeno due settimane l’attore sia diventato di nuovo papà, dopo la nascita del primogenito circa un anno e mezzo fa. La vita privata di Elio Germano è davvero top secret ma sappiamo che è fidanzato con Valeria, un’insegnante elementare di sostegno, anche se sul settimanale Chi si ipotizzava, tempo fa, che convolasse a nozze nel 2018 ma di questo non ne abbiamo conferma. Sappiamo invece che Germano ha un figlio nato nel 2017, a darne notizia fu proprio la compagna sulle pagine di Diva e Donna. Ed ora sembra arrivato il secondo figlio.

Elio Germano geloso della sua vita privata: ecco cosa risponde al gossip sulla nascita del secondo figlio

Genitore bis, Elio Germano sembra sia diventato papà per la seconda volta. L’attore ha già avuto un figlio dalla moglie (?) Valeria, nato nel 2017 e il cui annuncio era stato fatto sulle pagine di Diva e Donna. Ora, su Vanity Fair si rincorre il rumor sulla seconda paternità. Elio che però è molto geloso della sua privacy e nelle interviste ama parlare del suo lavoro che ama pazzamente, risponde così a chi gli chiede notizie sul piccolo nato da poco: “Ma no da tantissimo (è diventato padre, ndr.). Cioè, sono veramente fatti miei. Comunque sono notizie sbagliate. Antiche. Ma non dico di quanto“. Secondo quanto riporta la rivista, sarebbero passata due settimane o poco più all’arrivo del secondogenito in famiglia, ma l’attore stenta a conferma ma dalla risposta possiamo dire che non ha neanche smentito.

Elio Germano e la carriera nel cinema

Un lunga carriera nel mondo del cinema quella di Elio Germano. L’attore, oggi 38 enne, ha partecipato a tantissimi successi tutti nostrani: da Suburra a Paolo Borsellino, fino ad arrivare a Magnifica presenza.