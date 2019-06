Eliana Michelazzo, ringrazia la d’Urso e dichiara: “Fiera di me stessa..”

Eliana Michelazzo, dichiarazioni dopo l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso

Dopo l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo decide di scrivere un messaggio di ringraziamento. Il suo grazie va alla conduttrice Barbara d’Urso e allo stesso programma, che l’ha vista spesso protagonista in prima serata. È stata la prima a parlare dopo la bufera scoppiata sul caso Mark Caltagirone e Pamela Prati. Sin dalla sua prima intervista nel programma, l’ex agente dichiara di essere stata truffata e di aver vissuto una storia d’amore inesistente per ben dieci anni. Proprio nella nuova trasmissione della d’Urso, la Michelazzo ha avuto l’opportunità di incontrare il modello Stephen Weiler, che lei avrebbe ritenuto suo marito, con il nome di Simone Coppi. Ora, dopo la serata di ieri sera, Eliana ci tiene a scrivere un messaggio per il suo pubblico, continuando a sostenere di essere anche lei una vittima di tutta la grande manipolazione che ha visto al centro dei riflettori la Prati. Non solo, la Michelazzo è convinta che la cosa più brutta di tutta questa storia sia stato il fattore legato ai bambini.

Eliana Michelazzo ringrazia Barbara d’Urso e il programma

“Fiera di me stessa, perché con tutta la mia forza ho cercato di dire la verità. Una verità che mi ha fatto tanto male, per una situazione veramente surreale, difficile da capire?” Così, Eliana inizia il suo post in queste ultime ore su Instagram, con una foto che la ritrae proprio nel salotto del programma di Barbara. Ed ecco che ci tiene a fare dei ringraziamenti: “Ma ringrazio davvero Live – Non è la d’Urso, Barbara d’Urso e (matrimonio Caltagirone e Prati ) che mi ha fatto capire che anche io ero una vittima di questa grande manipolazione”. Sono diversi i telespettatori che hanno, sin da subito, creduto alle sue dichiarazioni, convinti che anche lei sia stata truffata. Ma c’è pure chi non riesce ancora a crederle.

Eliana Michelazzo, messaggio su Instagram: le ultime dichiarazioni dell’ex agente

“Operazione psicologica di malattie e sensi colpa costanti. Ma la cosa più brutta, oltre la truffa economica, l’utilizzo di bambini che hanno bisogno di una mamma“, conclude così il suo post Eliana, dopo l’ultima puntata del programma di Barbara. La Michelazzo, nonostante tutto, è comunque fiera di se stessa, per essere riuscita a trovare la forza di affrontare questa situazione.