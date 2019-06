Eliana Michelazzo ringrazia il finto marito: “Non sono stata denunciata”

Eliana Michelazzo su Instagram con il finto marito Simone Coppi

Dopo l’incontro a Live-Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo si è concessa dietro le quinte del programma una foto con il finto marito Simone Coppi, che altro non è che il modello svizzero Stephen Weiler. L’ex agente e amica di Pamela Prati ha ringraziato l’uomo e Barbara d’Urso per averle dato la possibilità di chiarire tutta la faccenda. Perché Eliana continua a sostenere di essere una semplice vittima di Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela. Nel lungo post pubblicato su Instagram la Michelazzo, ex corteggiatrice di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne, ha inoltre rivelato che Stephen ha deciso di non denunciarla più. L’ex Mister Svizzera aveva annunciato provvedimenti legali per uso improprio della sua immagine ma in seguito all’incontro con Eliana ha cambiato idea.

Le parole di Eliana Michelazzo su Stephen Weiler

“Finalmente ti ho guardato negli occhi…ho capito che avevo di fronte una persona spaventata e che si è trovata in questa storia senza aver fatto nulla. Ho aspettato un tuo abbraccio per tanti anni, ma sapevo che non lo potevo fare… perché esiste il rispetto…era tutto nella mia testa ..ma la cosa che mi rende più felice è che tu e la tua manager avete visto tutta la mia storia, avete visto le foto che in questi anni sono state inviate a me…”, ha scritto Eliana Michelazzo su Instagram. “Non sarai magistrato antimafia minorile ma hai a che fare con dei ragazzicon gran testa. Un grazie speciale a Barbara d’Urso che mi ha dato la possibilità di vederlo. Il mio pianto era di dolore, di un dolore incolmabile e profondo e solo chi lo vive può sapere. Ps: non sono stata denunciata!“, ha aggiunto.

Le nuove accuse a Pamela Prati e Pamela Perricciolo

Durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso Eliana ha criticato la scelta di Pamela Prati di presenziare al Vip Champion, evento rinomato che si tiene ogni estate a Capri e al quale partecipano numerosi Vip. Successivamente ha criticato Pamela Perricciolo, che al momento è in Francia per un problema famigliare. “Ho creduto a tutto, mi sto curando per questo. Ho fatto la testa di legno, prima di me Donna Pamela ha convissuto e preso in giro un’altra persona per 8 anni”, ha svelato la Michelazzo.