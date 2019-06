Live-Non è la d’Urso: Eliana incontra il finto Simone Coppi e si sente male

Eliana Michelazzo è tornata a Live-Non è la d’Urso dove ha incontrato, per la prima volta, il suo finto marito Simone Coppi. Barbara d’Urso ha infatti invitato di nuovo l’ex Mister Svizzera Stephan Weiler. E questa volta la conduttrice ha organizzato un incontro vis-a-vis, nell’ascensore del programma, tra Eliana e Stephan. Incontro che è arrivato dopo che Weiler ha denunciato la Michelazzo per aver usato impropriamente la sua immagine per anni. Eliana ha prontamente accettato l’invito della d’Urso a conoscere il finto Simone ma il colloquio ha avuto dei risvolti inaspettati. Alla vista di Stephan Eliana ha cominciato a parlare con fatica e ha più volte interrotto il suo discorso.

Eliana Michelazzo ha chiesto scusa a Stephan Weiler

“Ti chiedo scusa per quello che è successo ma io ti ho amato veramente tanto”, ha premesso Eliana Michelazzo al finto Simone Coppi. “Ho fatto l’amore con te virtualmente, ci sono mie foto e video in giro”, ha confidato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Non so come sia stato creato tutto questo. Come è possibile che tu abbia creduto a tutto questo per dieci anni?”, ha chiesto Stephan Weiler. “Perché sono una persona debole”, ha prontamente replicato Eliana. Una spiegazione che non è bastata al modello svizzero, che ha concluso: “Farò tutto ciò che devo fare con legali anche internazionali per tutelare la mia persona”.

Eliana Michelazzo scoppia a piangere dopo l’incontro

Uscita dall’ascensore Eliana Michelazzo è scoppiata a piangere e si è accasciata su un divano di Live-Non è la d’Urso. La giovane non ha voluto rientrare in studio dove c’erano Barbara d’Urso e tutti i suoi ospiti e dove si è poi presentato Stephan Weiler. “Mi vergogno per tutto questo”, ha ammesso Eliana tra le lacrime. Prima di incontrare il finto marito Simone Coppi, la Michelazzo ha accusato di nuovo – con fermezza e determinazione – le sue ex amiche e socie Pamela Prati e Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela.

Le nuove accuse a Pamela Prati e Pamela Perricciolo

Durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso Eliana ha criticato la scelta di Pamela Prati di presenziare al Vip Champion, evento rinomato che si tiene ogni estate a Capri e al quale partecipano numerosi Vip. Successivamente ha criticato Pamela Perricciolo, che al momento è in Francia per un problema famigliare. “Ho creduto a tutto, mi sto curando per questo. Ho fatto la testa di legno, prima di me Donna Pamela ha convissuto e preso in giro un’altra persona per 8 anni”, ha svelato la Michelazzo.