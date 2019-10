Eliana Michelazzo, furia su Giletti: “Telecamere nascoste, voglio sapere”

Eliana Michelazzo furiosa con Massimo Giletti: “Telecamere nascoste, voglio sapere”

Eliana Michelazzo è furiosa con Massimo Giletti. A innescare la rabbia dell’ex agente di Pamela Prati è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena, dove si è tornati sul caso Mark Caltagirone. In studio c’è stata la showgirl sarda che se l’è vista con Roberto D’Agostino, numero uno di Dagospia, il portale che ha scoperchiato per primo il vaso di pandora sulla truffa del matrimonio della Prati. E inevitabilmente si è parlato anche della Michelazzo. Ma c’è di più: la donna ha fatto sapere, in una lunga intervista rilasciata all’AdnKronos, di essere stata pedinata da un giornalista del talk che avrebbe cercato di carpirle informazioni in tutti i modi. “Ma neanche Le Iene”, ha chiosato a un certo punto Eliana.

“Giletti mi ha mandato un cronista con la telecamera nascosta”

“Trovo assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato un cronista con la telecamera nascosta facendomi seguire per tutto il viaggio da Bari a Roma, senza dirmi nulla. Io voglio sapere il nome e cognome di questa persona perché intendo adire a vie legali“, ha esordito Eliana, intervistata dall’agenzia stampa AdnKronos. L’ex agente della Prati ha aggiunto di aver ritenuto il modo di agire del talk “assolutamente scorretto”. “Cercare di estorcermi informazioni seguendomi per quattro ore – ha aggiunto – e fingendosi un mio fan. Tra l’altro a lui non ho raccontato niente di diverso da quello che ho sempre detto su Pamela Perricciolo”.

Eliana: “Ho contattato Giletti, non mi ha neanche risposto”

La Michelazzo ha narrato anche che il giornalista le avrebbe offerto da mangiare. “Io ho pensato: ‘ma guarda che gentile questo’, e invece no! Mi stava facendo le riprese con la telecamera! Ma neanche a ‘Le Iene’ fanno cose di questo genere”, ha chiosato la donna, aggiungendo: “Poi mi ha chiamata sempre questo tizio per farmi un’offerta di lavoro per un locale a Gallipoli’’. Eliana ha anche detto che non avendo più l’agenzia non si vergogna a fare ospitate laddove la chiamano. Dopodiché ha svelato di aver contattato Giletti stamattina per chiedergli possibilità di replica in tv. “Ma lui ha letto e neanche mi ha risposto”.

“Ieri sera ho anche appreso di essere stata denunciata”

“Ieri sera ho anche appreso di essere stata denunciata, e per cosa? Per circonvenzione di incapace forse – ha dichiarato con una punta di ironia – Per accertare le motivazioni della denuncia e per una eventuale presentazione di altre denunce mi sta seguendo il mio avvocato Daniele Bocciolini”. Infine la Michellazzo ha ribadito di aver provato più volte a contattare la Prati per avere dei chiarimenti, ma che non ha mai ricevuto una risposta positiva.