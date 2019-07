Eliana Michelazzo quasi al verde: “A Ibiza con 200 euro”. L’intervista

Eliana Michelazzo pagamenti sospesi: “Sono stata a Ibiza con 200 euro”. L’intervista dell’ex agente della Prati che torna a parlare del matrimonio fantasma, di Pamela Perricciolo e di Barbara d’Urso

Eliana Michelazzo torna a parlare della vicenda Mark Caltagirone e dei suoi rapporti con Pamela Perricciolo. Lo fa in un’intervista rilasciata a Fanpage.it dove cerca di chiarire alcuni punti di uno scandalo che sembra sempre più inestricabile. Inoltre l’ex agente di Pamela Prati dice senza troppi giri di parole di essere quasi al verde poiché dopo lo scoppio della bufera la sua attività lavorativa ha subito una brusca frenata. Nel frattempo la sua versione continua a cozzare con quella della sua ex socia Pamella Perricciolo che, sempre di recente e sempre a Fanpage.it, ha fatto sapere che il caso del matrimonio fantasma farà emergere altri nomi pesanti coinvolti.

“Sono stata a Ibiza con 200 euro in tasca”

“Ho stornato alcune delle fatture legate a questa storia, si parlava di truffa e mi sembrava corretto. A parte quello, però, ci sarebbero dovuti essere una serie di pagamenti che a oggi sono stati sospesi. Quei soldi li aspetto, mi servono per vivere” dichiara la Michelazzo che aggiunge: “Mi sembra giusto che io sia pagata visto che ho perso il lavoro. Sono stata a Ibiza con 200 euro in tasca. Ho spese, scadenze. Mi sono ritrovata dal fatturare 100 mila euro l’anno a smettere completamente di guadagnare. Anche i partner con i quali la mia agenzia collaborava si sono ritirati. Hanno preferito smettere di lavorare con la Aicos”. L’ex agente spiega poi che tali pagamenti sono stati sospesi in quanto la sua “posizione non era chiara. Quindi i pagamenti sono sospesi.”

Eliana Michellazzo e le parole su Barbara d’Urso

Lungo l’intervista Eliana ha ribadito ancora una volta di aver creduto veramente alla storia di Simone Coppi (suo sposo fantasma): “Lo so, sono stata una stupida. Credevo a tutto quello che mi dicevano”. E per quanto riguarda il fatto che disse ad Anna Munafò che incontrava Barbara D’Urso a casa sua per consolarla del fatto che Danny Coppi (altro fantasma) l’avesse lasciata ha detto: “Erano cose che mi raccontava lui. Anna si sentiva con Danny e per rassicurarla e farle capire che era tutto a posto, le dicevo certe cose. Le ca….te le ho fatte e dette pure io. Pamela e io ormai ci eravamo create una vita parallela.” Pare che lo scandalo non sia finito qui. La Perricciolo, pochi giorni fa, ha dichiarato che sarebbero coinvolti altri nomi rumorosi.