Eliana Michelazzo denunciata dopo Verissimo e il commento a sorpresa di Ferilli

Eliana Michelazzo, dopo essere stata assolta nel procedimento penale riguardante il famigerato ‘Pratiful‘, è stata ospite a Verissimo, attaccando la sua ex socia Pamela Perricciolo, nota anche come ‘Donna Pamela‘. Ha accusato quest’ultima di averle fatto vivere per 10 anni la stessa situazione provata da Pamela Prati. “Ho subito il lavaggio del cervello”, ha dichiarato quando ha spiegato perché ha creduto di essere stata sposata per un decennio con l’inesistente Simone Coppi. “Il colpevole di tutto? Perricciolo”, ha scandito davanti a Silvia Toffanin. Dopo la messa in onda dell’intervista, Perricciolo ha fatto sapere che denuncerà Michelazzo. Inoltre, ha sottolineato che Barbara d’Urso, che ha dedicato allo scandalo del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone numerose puntate dei suoi show, si è sempre comportata, a suo dire, impeccabilmente. Sabrina Ferilli ha rilasciato un commento sulla vicenda, schierandosi dalla parte di Perricciolo.

Pamela Perricciolo contro Eliana Michelazzo: “Ora denuncio”

“Vorrei scrivere molte cose ma le lascio agli avvocati”, ha esordito Perricciolo in una storia Instagram dopo aver visionato l’ospitata di Michelazzo a Verissimo. Quest’ultima ha affermato che ‘Donna Pamela’ davanti al giudice si è subito dichiarata colpevole e ha quindi scontato la sua pena attraverso i servizi socialmente utili. Tale versione è stata smentita dalla sua ex socia:

“Due cose mi preme dire: il processo Caltagirone si era concluso con l’archiviazione e io non ho né scontato pene né avuto denunce. Poi lo confermeranno i miei legali. Questa volta però io denuncerò veramente, denunce vere. Volevo fosse chiaro e grazie a tutti.”

Perricciolo ha concluso sottolineando che “Barbara d’Urso è sempre stata una signora. Sempre. Sempre”.

Sabrina Ferilli a Pamela Perricciolo: “Ti voglio bene, fatti una risata”

L’intervista di Michelazzo a Verissimo è stata trasmessa su Canale 5 nel tardo pomeriggio di sabato 8 novembre. Ieri è anche andato in onda in prime time sull’ammiraglia Mediaset Tù Si Que Vales. Ferilli, da anni nel cast fisso del popolare talent show, ha postato un reel scrivendo: “Pronti? Ci vediamo stasera”. Sotto il filmato è giunto il commento di Perricciolo, con tanto di cuore rosso: “Andrà benissimo come sempre”. “Ti voglio bene Pamela. Fatti una bella risata. E guarda avanti”, la risposta di Ferilli che pare proprio aver fatto riferimento a quanto esternato da Michelazzo a Verissimo, invitando ‘Donna Pamela’ a prendere la situazione con filosofia. Perricciolo, però, sembra proprio non aver preso alla leggera la faccenda, visto che ha assicurato che andrà a sporgere denuncia.

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Michelazzo ha rivelato che, dopo lo scoppio dello scandalo del matrimonio fake con protagonista il ‘fantasma’ Mark Caltagirone, non ha più avuto alcun tipo di contatto con l’ex socia Perricciolo e con la sua ex assistita Pamela Prati.