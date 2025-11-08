Eliana Michelazzo, i rapporti oggi con Pamela Prati: Toffanin sconcertata e senza parole

Il ‘Pratiful‘ torna in auge. Nei giorni scorsi, lo scandalo del matrimonio fantasma con protagonista Pamela Prati e l’inesistente Mark Caltagirone ha fatto di nuovo capolino nella cronaca del Bel Paese per via della notizia dell‘assoluzione di Eliana Michelazzo nel procedimento penale relativo al coinvolgimento di un minore che venne usato nella messinscena. L’ex agente della Prati è stata ospite a Verissimo nella puntata in onda sabato 8 novembre, spiegando come sta oggi e rivelando altri dettagli del caso.

Eliana Michelazzo a Verissimo, Silvia Toffanin basita

“Io non capirò mai la storia di Pamela Prati. Mi aspettavo una chiamata da lei. Io sono stata vittima come lei. Se sei vittima ti associ a un’altra vittima, no?”, ha detto Michelazzo conversando con Silvia Toffanin. Secondo la versione di Eliana, ad aver orchestrato il ‘Pratiful’ è stata esclusivamente Pamela Perricciolo. Dopo lo scoppio dello scandalo, non ha più avuto alcun rapporto con lei. E nemmeno con Prati. “Dopo quello che è accaduto, zero rapporti. Zero di zero”, ha dichiarato.

Eliana ha poi raccontato i dettagli del suo matrimonio fantasma. “Io sono stata sposata virtualmente per un decennio con Simone Coppi, che non esisteva, anche io sono stata una vittima”, ha spiegato. “Ma come potevi credere di essere sposata con Simone Coppi se mai lo avevi visto?”, la domanda di Toffanin, evidentemente basita dalle esternazioni dell’ospite che ha proseguito dicendo che solo chi ha vissuto una situazione come la sua può capire il suo discorso. La conduttrice è rimasta senza parole, non riuscendo a credere a ciò che stava ascoltando. E infatti, sconcertata, ha di nuovo chiesto: “Ma tu ci credevi veramente?”

“Sì, per me era tutto normale. Io ho subito il lavaggio del cervello, era come stare in carcere. Non ho toccato un uomo per 10 anni”, ha replicato l’ex agente di Pamela Prati. Dopo lo scandalo Mark Caltagirone la sua agenzia è fallita: “Le banche mi hanno chiuso i conti, mi hanno bloccato tutto dopo che sono fallita. Ho venduto tutto, oro e borse, per cercare di andare avanti. Poi sono andata a Ibiza e ho avviato una nuova attività”.

“Pamela Prati e Perricciolo? Provo pena”

Tornando al suo marito fantasma, ha aggiunto: “Nessuno mi ridarà indietro questi 10 anni di vita. Chi è il colpevole? Perricciolo. Lei ha architettato tutto e lo ha fatto anche con altre persone. Metteva in scena lo stesso imbroglio. Tante persone sono state vittime della stessa identica trappola. Io volevo ammazzarmi, non l’ho fatto solo per mia madre”.

“Per le altre due Pamele (Prati e Perricciolo, ndr) cosa provi?”, l’ultima domanda di Toffanin. “Pena”, la risposta tranchant di Michelazzo. Sipario!