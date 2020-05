Eliana Michelazzo contro tutti: Venier, Giletti e d’Urso nel mirino

Eliana Michelazzo si scaglia contro Mara Venier e Massimo Giletti. A proposito invece di Barbara d’Urso, rivela che…

Dopo l’intervista di Pamela Prati a Domenica In, Eliana Michelazzo ha condiviso numerose storie sui social per poter chiedere il diritto di replica. Opzione che, secondo le recenti dichiarazioni della donna, le sarebbero state negate. Ma procediamo con ordine. Intervistata da SuperGuida Tv, l’ex agente della Prati ha quindi avuto la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti. “Mi toccherà leggere il libro perché può essere che abbia detto molto altro su di me, e quindi voglio vederci chiaro”, ha affermato. Eliana ha poi fatto riferimento ad alcune cose che le hanno dato molto fastidio: stando a quanto dichiarato, Pamela Prati avrebbe consentito ad andare come ospite nei programmi televisivi a patto che Eliana fosse stata esclusa. Ed è proprio in merito a questo che la donna si è scagliata prima contro Mara Venier e poi con Massimo Giletti. Infine, la Michelazzo ha fornito la sua personale spiegazione per l’ospitata saltata a Live – Non è la d’Urso di due settimane fa: stando al suo racconto, Barbara d’Urso le avrebbe fornito una spiegazione che sarebbe ben lontana dai motivi reali. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

“Pamela fa ricatti televisivi: Mara è una sua amica ma Giletti non mi ha risposto!”

“La mia rabbia è perché una Mara Venier o un Massimo Giletti danno spazio in tv solo a lei e non danno il diritto di replica anche a me? Questa è la rabbia che viene a me! Ma poi penso che magari la Prati fa dei ricatti televisivi, nel senso che dice che va in un programma a patto che io non sia invitata. Ora va bene la Venier che è sua amica, ma Giletti avrebbe dovuto invitarmi e darmi la possibilità di replicare. Io gli ho anche scritto perché era giusto che io avessi gli stessi diritti di dire la mia, ma non mi ha nemmeno risposto!”, ha confessato la donna a SuperGuida Tv. Nel corso dell’intervista, Eliana ne ha anche per Barbara d’Urso in merito al blocco della sua ospitata a Live di due domeniche fa.

“La d’Urso è amica della Toffanin, si è allineata… ma a me è stata detta un’altra cosa”

“Io dovevo essere ospite di Live, due settimane fa, tuttavia questa cosa non è più andata in porto. Perché la Prati ha fatto un macello, ha fatto un putiferio per Verissimo, ma poi va da Mara Venier, ecco forse sapendo che ci sarebbe andata non voleva che la storia fosse ripresa, ancora una volta, da canale 5. La gente ti vede piangere una volta, ti vede piangere due volte, alla terza basta. Per tornare alla d’Urso, credo che essendo amica della Toffanin, si sia allineata. Ovviamente io non posso saperlo, anche perché a me è stata detta un’altra cosa”, ha ipotizzato la Michelazzo che in seguito ha poi rivelato di aver ricevuto una spiegazione diversa per la mancata ospitata. “Mi è stato detto che dal momento che Striscia la Notizia finisce tardi e si prende del tempo, hanno tolto da Live non è la d’Urso, gli ultimi ospiti, cioè noi…”.