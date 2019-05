Eliana Michelazzo, confessione fiume sui social: UeD, poi il baratro

View this post on Instagram

Eccomi qui ieri sera a @livenoneladurso in attesa di entrare in quello studio per raccontare la mia VERITÀ davanti a milioni di persone. Una verità che giustamente dall’esterno sembra una follia, una follia che per dieci lunghi anni è stata la mia realtà quotidiana. Minuto dopo minuto realizzo tutto ciò che mi è successo in questi anni, anni persi rincorrendo un amore..un amore fantasma che però mi dava emozioni, mi faceva sentire importante e mi teneva sempre più legata a lui. Gli raccontavo le cose più belle e delicate..ma lui sempre pronto a rimproverarmi.. mi annullava totalmente. Nel 2009 uscita dal programma Uomini e donne (in cui sono stata corteggiatrice per molti mesi) ero raggiante, allegra, avevo voglia di fare..ma mi sono subito resa conto nel nostro mondo c’è molta gente che sta con te solo per convenienza. Uomini che ti usano e ti gettano, insomma tutto troppo finto..e allora mi sono affidata ad una persona che col tempo era diventata una sorella ,un’amica ,una spalla su cui piangere e mi fidavo ciecamente..mi riempiva di racconti, favole e io stupida li ad ascoltare. Ho cambiato numero, ho annullato il mio mondo, la mia famiglia .. tutto questo per cosa? Ad oggi rispondo..per nulla! Ma voglio ringraziare il programma e soprattutto la padrona di casa @barbaracarmelitadurso , che puntata dopo puntata mi ha aiutata ad aprire gli occhi e a farmi rendere conto che ero “succube” di una persona che si era completamente impadronita senza nessun motivo della mia vita. Non sto qui a chiedervi di credermi, ognuno è libero di pensare ciò che vuole. So solo io come sono stata in tutti questi anni. La cosa più importante ad oggi è la mia LIBERTÀ!