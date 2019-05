Eliana Michelazzo news: cosa ha detto di nuovo su Pamela Prati e Pamela Perricciolo

Nuova intervista per Eliana Michelazzo. Dopo gli sfoghi a Live-Non è la d’Urso e Non succederà più, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è raccontata al settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 29 maggio l’agente tv ha svelato nuovi dettagli del suo rapporto con Pamela Perricciolo, nota anche con il nome di Donna Pamela, e Pamela Prati. Eliana ha ribadito che non sta vivendo un momento facile e per questo ha deciso di chiedere aiuto. La Michelazzo ha scelto di rivolgersi al noto psichiatra Alessandro Meluzzi, che spesso è ospite dei programmi di Barbara d’Urso. La romana pensa di avere uno sdoppiamento mentale perché la sera, nonostante quanto accaduto, le manca ancora il messaggio della buonanotte del suo finto marito Simone Coppi.

Non è un periodo facile per Eliana Michelazzo

Nell’intervista rilasciata alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Eliana Michelazzo ci ha tenuto a precisare che da questa storia – ribattezzata come Pamela Prati gate – ci ha solo rimesso dei soldi. “Non ho guadagnato un euro. Ho stornato tutte le fatture di Mediaset relative al matrimonio perché ci ho messo la faccia. Ho rinunciato ai soldi di Verissimo e di Live-Non è la d’Urso, ci ho rimesso le spese”, ha chiarito Eliana. Non solo: per via di questo scandalo la Michelazzo ha avuto delle gravi ripercussioni pure sulla sua agenzia di spettacolo, la Aicos Management. “Sono affondata, sono andati tutti via dalla mia agenzia, c’erano 20 persone e sono rimaste in due. Gli sponsor si sono ritirati quando hanno sentito parlare di truffa. Ho perso 100 mila euro e c’è chi ancora mi vuole devastare”, ha spiegato la 40enne.

Il rapporto che hanno oggi Eliana e Donna Pamela

Dopo quanto accaduto Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo non abitano più insieme. Le due condividevano lo stesso appartamento da circa dieci anni. “L’ho mandata via, ho dato le chiavi di casa ai suoi genitori per portare via le sue cose e ho fatto denuncia perché si sono presi anche cose mie come un orologio prezioso e regali che avevo messo via per Simone Coppi”, ha ammesso Eliana, che ha denunciato chi ha creato gossip inesistenti attorno alla sua vita privata.

Eliana Michelazzo delusa da Pamela Prati

Oltre a Donna Pamela, la Michelazzo ha tagliato i ponti pure con Pamela Prati, che l’ha accusata a Verissimo. “La Prati non è stata sincera, non doveva mettermi sullo stesso piano della Perricciolo perché io l’ho sempre protetta, non le ho mai impedito nulla. Al massimo era l’altra Pamela che le impediva di fare delle cose e lei si lamentava”, ha sottolineato Eliana.