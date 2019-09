Eliana col fidanzato dalla d’Urso: arriva l’attacco dell’ex di Selvaggia Roma

Eliana e il fidanzato Daniele a Live-Non è la d’Urso

Eliana Michelazzo è tornata nel salotto di Live-Non è la d’Urso. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è riapparsa in tv per comunicare gli ultimi sviluppi della sua vita. Dopo polemiche e accuse, Eliana ha finalmente trovato un amore in carne ed ossa. Dopo l’addio al finto Simone Coppi, la Michelazzo sta vivendo una bella storia d’amore con l’imprenditore romano Daniele. Quest’ultimo ha accompagnato la fidanzata a Live e con un certo imbarazzo ha raccontato il primo incontro e il primo bacio. Tutto è accaduto la scorsa estate a Ibiza, dove Eliana e Daniele si sono conosciuti grazie ad amici in comune. Complice una cena in compagnia, i due sono stati travolti dalla passione e da allora non si sono più lasciati.

Eliana Michelazzo ha denunciato l’ex socia Pamela Perricciolo

Felice col nuovo fidanzato, Eliana Michelazzo continua a puntare il dito contro l’ex socia e amica Pamela Perricciolo. L’agente ha denunciato Donna Pamela dopo il caso Mark Caltagirone e al momento la vicenda è in attesa di ulteriori sviluppi. Al contrario della Perricciolo, Eliana è pronta a tendere una mano a Pamela Prati: qualche settimana fa ha scritto una lettera alla soubrette chiedendo una riappacificazione. Lettera alla quale, almeno fino ad oggi, la prima donna del Bagaglino non ha risposto. Intanto la Michelazzo ha ricevuto nuove accuse, questa volta da Luca Muccichini, ex fidanzato dell’amica Selvaggia Roma.

L’ex fidanzato di Selvaggia Roma attacca Eliana

Luca Muccichini ha assicurato a Live-Non è la d’Urso che Eliana Michelazzo non è del tutto estranea alla vicenda di Mark Caltagirone, come sostiene da mesi. A detta dell’ex fidanzato di Selvaggia Roma, era Eliana a gestire i profili social del finto promesso sposo di Pamela Prati. Accuse che Eliana ha prontamente respinto: “Vuoi vendicarti di me perché sto ospitando Selvaggia a casa mia”. Come andrà a finire?