Elia Fongaro: “Scelta presa non a cuor leggero”. Fan allarmati per Jane

Elia Fongaro concede una lunga diretta e spiega una scelta importante: “Decisione presa non a cuor leggero”. Nessuna menzione a Jane, fan in allarme

Elia Fongaro è sparito dai radar social in questi giorni, a causa dei molti impegni lavorativi avuti per la Fashion Week, la Settimana della Moda milanese. Come promesso, però, appena ha avuto del tempo ha concesso una lunga diretta Instagram ai fan. Più precisamente è apparso in video ieri, a tarda serata, dando anche una comunicazione importante. Durante la chiacchierata, durata circa mezzora, si è creato un caso riguardante la fidanzata Jane Alexander. A far mormorare i tanti seguaci che hanno partecipato alla diretta il continuo tergiversare di Fongaro sulla compagna….

Fongaro e quel tergiversare su Jane che allarma

Elia ha iniziato la diretta spiegando di aver passato diversi giorni con la famiglia, in terra vicentina, prima di immergersi negli impegni della Fashion Week a Milano. “Non sfilerò più in passerella, ma continuerò a fare il modello solo per servizi fotografici e campagne pubblicitarie. Infatti in questa Fashion Week non ho sfilato, ma ho preso parte a un po’ di cose per il mio lavoro e sono piuttosto stanco”, ha spiegato Fongaro. Nel frattempo sono piovute molte domande su Jane Alexander. Nella fattispecie tanti coloro che hanno chiesto news sulla relazione. Ma nulla: Elia ha preferito parlare d’altro e l’unica menzione all’attrice c’è stata quando ha raccontato di essere dispiaciuto per non aver partecipato alla cena romana in cui si sono ritrovati Jane, Benedetta Mazza e Stefano Sala e altri amici. Il suo indugiare ha fatto emerge l’allarme e i dubbi tra i fan: aria di crisi?

“Oggi è stata la mia ultima giornata a Milano. Dopo 8 anni lascio la città”

“Ho fatto questa diretta perché ve lo meritate e ve l’avevo promessa (ai fan, ndr). Volevo dirvi che ho preso una scelta su quello che sarà il mio prossimo futuro. Oggi è stata la mia ultima giornata a Milano. Dopo 8 anni lascio la città. Da domani ci sarà un cambiamento. Ho fatto una scelta e ho deciso che non vivrò più qui. Non è una decisione presa a cuor leggero”, ha rivelato Elia. Anche in questo caso in molti hanno chiesto se si trasferirà a Roma, andando a vivere insieme a Jane. Ma pure qui Fongaro non ha dato alcuna risposta, spiegando che ci saranno novità nelle prossime ore.