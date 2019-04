Elia Fongaro, strana dedica sui social: parole per Jane Alexander?

Elia Fongaro e Jane Alexander: la loro storia è finita ma lui le dedica una strana frase?

Dopo la rottura dolorosa tra Jane Alexander e Elia Fongaro, l’attrice è tornata con l’ex compagno Gianmarco. A dare la notizia il settimanale Chi nel numero uscito ieri. L’amore ritrovato con l’ex compagno è stato poi confermato anche dalla stessa Jane attraverso un post Instagram, in cui spiega che tra lei e Gianmarco le cose sono tornate come prima, si sono rincontrati come amici ed è tornato l’amore. Ma Elia come ha reagito a questa notizia? Ricordiamo che è stata la stessa Jane a lasciarlo (come raccontato durante una puntata a Pomeriggio 5, ndr.) e il loro addio è stato davvero straziante tanto che la Alexander è stata molto male dopo. Fongaro, inoltre, giorni fa ha anche confessa che Jane gli mancava molto ed ora lei è tornata con l’ex. Sui social è apparsa una strana dedica, che Elia abbia voluto lanciare una frecciatina a Jane? Il modello, infatti, parla poco della sua relazione, ormai finita, con Jane e lasciando poco al gossip.

Elia Fongaro, la strana frase sui social: è per Jane?

“Non aspettare di essere felice per sorridere, ma sorridi per essere felice“, questa la frase che potrebbe sembrare una risposta all’ultimo gossip che riguarda la sua ex fidanzata. Jane e Elia si sono conosciuti ed innamorati nella Casa del Gf Vip 3, come tutti ricordiamo, e l’attrice aveva deciso di lasciare il suo compagno proprio per iniziare una storia con Elia. Le cose tra i due non sono andate bene, anzi a Pomeriggio 5, da Barbara d’Urso la Alexander ha raccontato che non era per niente felice accanto ad Elia, e questo è stato il motivo per cui ha preso la decisione di lasciarlo. “Non è che io mi sono allontanata da Elia perché non gli volessi bene. L’ho fatto perché pensavo fosse la cosa giusta per me. Non ero felice con lui, non lo ero più“, aveva raccontato dalla d’Urso alcuni giorni fa. Per via della mancata felicità Jane ha lasciato Elia, e lui ora posta una frase che ha a che fare con la felicità. Coincidenze?

Jane Alexander torna con l’ex Gianmarco: le foto di Chi

Foto eloquenti quelle pubblicate dal settimanale Chi e che mostrano Jane Alexander mentre bacia Gianmarco, il suo ex non più ex. Perché i due sono tornati ufficialmente insieme, come confermato dalla stessa attrice su Instagram: “Sistemando casa sono dovuta tornare da lui per prendere le mie ultime cose. Abbiamo parlato tanto quel giorno. Siamo stati insieme per ore. Ci siamo chiariti su tante cose, e abbiamo deciso di vederci, come amici, perché in fondo ci vogliamo bene […] Ci siamo abbracciati e baciati, si“.