Elia Fongaro senza peli sulla lingua, sfogo: “Io processato, altri no”

Elia Fongaro senza peli sulla lingua pubblica un post deciso: “Attacchi ovunque, contro di me pesi e misure diverse rispetto ad altri”. Lo sfogo del modello

Elia Fongaro dopo l’avventura al Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé, soprattutto per il rapporto intrecciato con Jane Alexander. Inoltre il modello in questi giorni sta anche riflettendo sul suo percorso all’interno del reality e si sta levando qualche sassolino dalle scarpe. Motivo? Secondo la sua analisi, sarebbe stato colpito da troppe critiche poco giustificate, da troppi processi sommari, da troppi attacchi avventati. E in effetti Elia, durante il cammino vissuto nella Casa più spiata d’Italia, ha ricevuto molti biasimi, sia da alcuni suoi compagni di viaggio, sia dal pubblico. In tanti oggi si sono ricreduti sul suo conto. Tuttavia Fongaro ha deciso di dare un chiaro segnale a coloro che lo hanno bersagliato. Lo ha fatto poche ore fa, attraverso un post su Instagram.

“Ora finalmente sarò libero di vivermi tutto come voglio e soprattutto con Chi voglio”. Elia senza freni

“Mi sono state mosse infinite critiche, processi e attacchi da ogni parte e direzione…“, esordisce Fongaro che poi alza il tono. “È stato usato nei miei confronti e contro di me un peso e una misura non in linea con quelli usati verso altri…”. “Io non devo convincere nessuno – prosegue l’ex gieffino – Sono rimasto fermo e impassibile tenendo la mia posizione, mantenendo la mia Coerenza”. Infine arriva la chiosa liberatoria: “A testa alta fino alla fine! Ora finalmente sarò libero di vivermi tutto come voglio e soprattutto con Chi voglio. Buona giornata a tutti voi”.

Il modello e la felicità: “Sto bene, sto bene, sto bene”

Quel “con Chi voglio”, rimarcato dal maiuscolo proprio sulla parola ‘Chi’, fa subito correre il pensiero a Jane Alexander. I due infatti paiono ormai sicuri di almeno provare a intrecciare una relazione fuori dal reality. Una decisione che ha reso entusiasta Elia che soltanto ieri mattina su Instagram urlava la sua felicità: “Sto bene. Sto bene. Sto bene. Benissimo”.