Elia Fongaro, momento no: “Affrontare questo per me non è facile, a volte penso di non essere abbastanza forte”

Momento no per Elia Fongaro. Il modello, protagonista assieme a Jane Alexander dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, non sta passando un periodo entusiasmante. Lui stesso lo ha affermato nel suo ultimo intervento social in cui si è confidato ai fan e in cui ha spiegato la sua vena poco brillante. Da qui il ‘ritiro’ nel silenzio, per riflettere ed elaborare ciò che sta accadendo. Anche perché per lui è un periodo di grandi cambiamenti: da pochi giorni ha lasciato Milano dopo otto anni per trasferirsi a Roma e iniziare un nuovo capitolo della sua vita al fianco di Jane.

“Ci sono quei giorni in cui non vorresti uscire di casa”

“Ci sono quei giorni in cui non vorresti uscire di casa, vedere nessuno e chiuderti in te stesso. Io a volte ho bisogno anche di isolarmi e di stare tra me e me, di riflettere, di ascoltarmi dentro per elaborare ciò che accade”, esordisce Fongaro nell’ultimo post pubblicato su Instagram. “Lo facevo anche nella casa e credo lo abbiate notato di tanto in tanto”. Tra i motivi che lo hanno spinto a prendersi una ‘pausa dal mondo’, quella schiena che non gli dà tregua:

“Ieri mi sono isolato, non ho postato non vi ho coinvolti. Sono stato dal fisioterapista e ho iniziato una terapia di Tecar per la schiena. Affrontare questo per me non è mai facile e a volte penso di non essere abbastanza forte”.

I fan sostengono Elia: alcuni nutrono dubbi sulla relazione con Jane Alexander

“Nonostante siano passati ormai più di 10 anni da quando mi ha cominciato a dare fastidio la schiena – prosegue Elia – è come se dentro di me non l’abbia mai accettato. Fuori Piove e questo di certo non aiuta ad essere di ottimo umore, lo siete forse voi sempre? Beh, io no”. Molti i fan che sono accorsi a commentare la riflessione. La maggior parte ha cercato di risollevargli il morale. Alcuni, invece, hanno interpretato il suo stato malinconico come un segno di non completa felicità, riferendosi alla relazione con Jane.