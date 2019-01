Elia Fongaro e Jane Alexander, la risposta alle critiche che li hanno coinvolti nel fine settimana: il video

Elia Fongaro e Jane Alexander sembrano non conoscere crisi dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Il loro amore, nato sotto l’occhio vigile delle telecamere, pare essere oggi più forte che mai, tanto da non sentire critiche e accuse che spesso su di loro piovono. L’ultimo ad esprimere il suo parere sulla coppia, per esempio, è stato Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista, ospite a Radio Radio, non ha risparmiato critiche ad Elia e Jane. Quest’ultimi, nello specifico, sono stati definiti da Cecchi Paone “finti” perché è possibile (secondo lui) che stiano sfruttando questa loro relazione solo per far breccia nel cuore dei fan e aumentare la loro visibilità sui social. Alle cose poco carine dette su di loro nel week end, però, Elia Fongaro e Jane Alexander hanno voluto rispondere stamattina iniziando la loro giornata con un video.

Elia Fongaro e Jane Alexander sempre più innamorati: un legame non conosce ostacoli e non sente le critiche

Un risveglio di coppia, baci, coccole e una complicità lampante, tutto raccontato con una breve storia su Instagram. Il miglior modo per iniziare la settimana e, indirettamente, per rispondere a chi ancora non crede al loro legame e mette in dubbio i loro sentimenti. È vero anche che, ad oggi, sembrano essere comunque di più quelli che per Jane Alexander ed Elia Fongaro fanno il tifo . Ai pochi che ancora adesso si dichiaro perplessi in merito alla differenza di età, inoltre, Jane ha sempre dimostrato di riuscire a controbattere senza problemi. Elia, dal canto suo, ha fatto lo stesso, prendendo le difese dell’attrice e del legame che li tuttora li unisce.

Alessandro Cecchi Paone contro Elia Fongaro e Jane Alexander: “Non credo sia una coppia vera”

“Io non credo che sia una coppia vera. Io non ho percepito nulla di reale in questo tipo di situazione. La mia percezione è che sia stata una coppia nata per ragioni di comunicazione e immagine”, così Alessandro Cecchi Paone ha stroncato durante il suo intervento a Radio Radio la coppia formata da Elia Fongaro e Jane Alexander. Loro, come anticipato, non hanno replicato direttamente alle accuse. Ad oggi, però, la loro pozione al riguardo ci sembra lampante.