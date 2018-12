Elia Fongaro su Jane: “Mia madre perplessa, si aspettava altre scelte”

I genitori di Elia Fongaro: ecco come hanno reagito alla storia d’amore con Jane Alexander

La nascita della storia d’amore tra Elia Fongaro e Jane Alexander ha stupito tutti. Pure i genitori dell’ex Velino di Striscia la notizia, che non si aspettavano questo risvolto durante il Grande Fratello Vip. “Mia madre all’inizio è rimasta un po’ perplessa: lei è un po’ vecchio stampo e forse si aspettava che facessi altre scelte”, ha ammesso il modello a Grand Hotel. Col passare del tempo, per fortuna, la signora ha cambiato opinione: “Alla fine, vedendo che sono felice, è felice anche lei. Nella mia famiglia funziona così: non c’è mai stato tempo per i fronzoli. I miei genitori hanno sempre lavorato duramente: mia mamma in un maglificio, mio padre in fabbrica. E hanno altri problemi di cui occuparsi, che stare a sentire le chiacchiere…”

Il padre di Elia Fongaro ha perso un occhio in un incidente

I problemi di cui parla Elia Fongaro riguardano il padre che, tre anni e mezzo fa, ha perso un occhio mentre lavorava. L’operaio ha dovuto fare un trapianto di cellule staminali, che all’epoca era ancora una procedura sperimentale, ma purtroppo non è andato a buon fine. “È una tragedia di cui fatico ancora a parlare, ma che mi ha insegnato molto”, ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo il reality show Elia ha deciso di tornare a studiare Scienze Politiche, facoltà che aveva interrotto per il mondo dello spettacolo, e seguire un corso di recitazione. Il suo sogno è quello di diventare attore: reciterà presto accanto a Jane?

Elia Fongaro pronto alla convivenza con Jane Alexander

Intanto procede a gonfie vele la conoscenza con Jane Alexander. “Mi piacerebbe molto andare a vivere con lei ma non so se è opportuno adesso… Sicuramente inizierò l’anno con lei, la donna che è arrivata come un faro a illuminare uno dei momenti più bui della mia vita”, ha confidato Elia Fongaro.