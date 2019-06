Elia Fongaro innamorato? Pizzicato con una mora. Spiffero: “Complici”

By

Elia Fongaro ha ritrovato l’amore? Pizzicato con una mora dai capelli lunghi. Paparazzata e spifferi: “Sembravano molto complici”

Elia Fongaro di nuovo in love? Spifferi e sussurri sono pronti a scommettere che l’ex gieffino vip si stia frequentando con una graziosa mora dai capelli lunghi. Dopo aver chiuso la storia con Jane Alexander, che è durata poche settimane (i due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip), il modello aveva fatto perdere le sue tracce per quanto riguarda il gossip. Tuttavia, le vie del pettegolezzo rosa sono infinite e nelle scorse ore il blog Isa e Chia ha spifferato che proprio in questi giorni assolati Fongaro si sta rilassando a Fregene accanto a quella che dovrebbe essere una modella di nome Emanuela.

L’ex gieffino pizzicato a Fregene con una mora: “Sembravano molto complici!”

“Avvistato Elia Fongaro a Fregene in compagnia di una moretta misteriosa! Ero a Fregene, allo stabilimento Singita a fare un aperitivo con amici, ed è arrivato Elia con questa ragazza mora. Sono stati seduti per un po’ anche loro con l’aperitivo, poi si sono alzati e avviati verso la spiaggia al tramonto, facendosi qualche foto. Sembravano molto complici!”. Il messaggio, con tanto di foto che immortalano Fongaro e la mora, è stato inviato da una talpa a Isa e Chia che ha prontamente sussurrato il gossip. Ma c’è di più visto che il noto blog si è messo sulle orme social dei due e ha scoperto che lei si dovrebbe chiamare Emanuela ed è una ballerina e modella. In più, guarda a caso, tra le Instagram Stories pubblicate dai profili di entrambi, appaiono scatti che sembrano proprio essere stati fatti nel medesimo luogo.

Elia e Jane Alexander, la rottura improvvisa

Elia Fongaro viene dalla love story con Jane Alexander. I due hanno fatto sognare i fan dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. Poi, come un fulmine a ciel sereno, hanno annunciato la rottura, prendendo ognuno strade diverse. Oggi l’attrice è tornata a legarsi a Gianmarco Amicarelli, suo ex. Ed Elia? Ha ritrovato l’amore? Pare proprio di sì, auguri!