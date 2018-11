Elia Fongaro, il post da ‘sogno’. Fan sicuri: “Sta con Jane, palese”

Elia Fongaro, l’ultimo messaggio pubblicato dal modello fa sognare i fan che, notato un particolare, non hanno dubbi: “Sta con Jane, è palese”

Che succede tra Elia Fongaro e Jane Alexander? I due, dopo il ‘pericoloso’ avvicinamento al Grande Fratello Vip, che cosa hanno deciso di fare? Pare che finalmente la vicenda sentimentale si stia districando. Da quanto trapelato nelle ultime ventiquattro ore, infatti, sembra che pian piano il modello e l’attrice stiano trovando la ‘quadra’. O meglio: pare che si stia convincendo a tentare di continuare a frequentarsi anche fuori dal reality. Nulla di certo, al momento. Tuttavia alcuni segnali portano in questa direzione. In particolar, a far credere ciò è stato l’ultimo messaggio postato da Fongaro su Instagram, che è stato accolto dai fan come una vera e propria confidenza: “Sta con Jane”

Grande Fratello Vip, Elia Fongaro: “Non smettere mai di sognare…”

Sguardo in camera e un pugno di parole che, è il caso stavolta di dirlo, fanno sognare: “Non smettere mai di Sognare #limportanteecrederci”. Questo il post che l’ex gieffino ha consegnato alla sua bacheca Instagram e che ha spinto molti a credere che quel pensiero sia la prova che la frequentazione con Jane Alexander stia proseguendo. Ma c’è di più: l’attore ha anche pubblicato una Stories appena si è svegliato e aveva indosso un maglione che spesso usava Jane all’interno della Casa. Il dettaglio non è passato inosservato ai fan che, alla luce del post e della Stories, hanno tirato le loro conclusioni. Alcuni commenti a caldo: “Con quel maglione altro che buon giorno, cammini sulle nuvole”, “Jane è da una settimana che è uscita ma non fa trapelare nulla! Né un avvistamento né altro insieme! Oggi è la prima gioia che ci danno”, “Stanno insieme, è palese“.

Jane Alexander: le parole su Gianmarco rilasciate a Chi

Nel frattempo ha parlato anche Jane. Lo ha fatto alla rivista Chi (in edicola da stamane) e ha spiegato come stanno andando le cose sulla sua storia con Gianmarco, specificando che i problemi non sono nati al GF, ma c’erano da prima: “C’era un forte problema di comunicazione. Vorrei che fosse chiaro che questa cosa non è successa perché è arrivato Elia, non è che mi è partito l’ormone per il ragazzo più giovane ed ho lasciato l’uomo che mi voleva sposare”.