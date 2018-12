Elia Fongaro e Jane lontani: scatta l’appello dell’Alexander

Elia Fongaro e Jane Alexander lontani: scatta l’appello dell’attrice

Le titubanze, i dubbi e infine la decisione: Elia Fongaro è la persona giusta per il futuro. Per Jane Alexander il Grande Fratello Vip non è stato solo un reality, un gioco, un’avventura professionale, ma si è rivelato anche una terapia. Dopo il percorso fatto all’interno della Casa più spiata d’Italia ha chiuso con l’ex Gianmarco, ha fatto le valige, si è trasferita nella nuova abitazione e ha scelto di coltivare il forte sentimento sbocciato con il modello vicentino. Ora però, tra i due, è già tempo di lontananza. Fongaro è tornato in famiglia, nel vicentino, ed è distante dalla sua Jane, che non teme di mostrarsi innamorata, già un po’ nostalgica…

“Elia Fongaro, mi manchi”. Per Jane Alexander è già scoccato l’effetto nostalgia

“Mi manchi”, l’appello lanciato dall’attrice tra le sue Instagram Stories. Ma il momento malinconia non è finito qui. Jane infatti ha anche pubblicato, sempre tra le Stories Instagram, un filmato in cui lei ed Elia si coccolano durante un risveglio nella Casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni di allontanamento è già è salito l’effetto nostalgia. Fortunatamente durerà poco, visto che dopo le vacanze natalizie i due dovrebbero trascorrere un romantico capodanno insieme, incorniciato da una cena al lume di candela.

Dopo un periodo di riflessione, l’attrice ha scelto di dare una svolta radicale. Troppi i dubbi sulla relazione passata, troppa la voglia di vivere un domani diverso

La storia tra Jane ed Elia è ormai decollata. Dopo un periodo di riflessione, l’attrice ha scelto di dare una svolta radicale alla sua vita. Troppi i dubbi sulla relazione passata, troppa la voglia di vivere un domani diverso, un futuro con Fongaro. La scintilla è scoccata al Grande Fratello Vip, il fuoco è divampato a reality concluso. La Alexander era stata chiara fin dall’inizio: prima bisogna mettere ordine a tutte le questioni a riflettori spenti, poi si vedrà. Infine ha deciso. La love story è sbocciata, l’amore si sta coltivando. I giorni venturi promettono rose rosse, rose d’amore!