Elia Fongaro e Jane, fuga da Roma. Alexander: “Non ci credo ancora”

Elia Fongaro e Jane Alexander, fuga da Roma. L’attrice: “Non ci credo ancora… con la tua faccia da schiaffi e quelle fossette”

Come stanno Elia Fongaro e Jane Alexander? La coppia sbocciata dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 3 pare che stia benissimo e prosegua la love story senza battute d’arresto. Anzi, è più affiatata che mai, tanto che ha deciso di concedersi una ‘fuga’ dalla Capitale per viversi il primo weekend lontano dalla metropoli all’insegna del romanticismo. Destinazione? Top secret. Anche perché l’amore ogni tanto ha bisogno di segreti e misteri. Fatto sta che l’attrice e il modello non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di viversi qualche giorno di pace e tranquillità…

“Noi due. Io e te, che sei seduto di fronte a me, con la tua faccia da schiaffi, quel sorriso e le tue fantastiche fossette”

“Buongiorno, Roma, lettone: si parte! Jane, sto arrivando da te. Primo weekend assieme lontano dalla capitale!”, ha scritto Fongaro sul suo profilo Instagram. La Alexander gli ha fatto eco poco dopo, confidando in maniera più estesa la sua felicità: “Faccia di una che non ci crede che stiamo su un treno per andare a fare il nostro primo weekend insieme. Noi due. Io e te, che sei seduto di fronte a me, con la tua faccia da schiaffi, quel sorriso e le tue fantastiche fossette”. L’attrice già pregusta il clima incantevole dei prossimi giorni: “Eh sì, la mia faccia è questa, e nonostante il tempo di schifo e il leggero mal di testa, so che sarà un bellissimo weekend, perché finalmente non avremo nulla da fare se non ridere, mangiare, e…”

Alessandro Cecchi Paone su Elia e Jane: “Io non ho percepito nulla di reale in questo tipo di situazione”

La coppia viaggia a vele spiegate. Tuttavia c’è chi ancora nutre dei dubbi sulla relazione. Ad esempio Alessandro Cecchi Paone che pochi giorni fa, senza usare mezzi termini, ha detto di non credere troppo alla storia. “Io non credo che sia una coppia vera. Io non ho percepito nulla di reale in questo tipo di situazione. La mia percezione è che sia stata una coppia nata per ragioni di comunicazione e immagine”, ha affermato il giornalista ai microfoni di Non succederà più, programma radiofonico in onda su Radio Radio.