Elia e Jane, scambio di messaggi: Fongaro si fa vivo, Alexander risponde

Elia Fongaro e Jane Alexander, scambio di messaggi tra i due ex: il modello si fa vivo, la risposta dell’attrice

In che rapporti sono rimasti Jane Alexander ed Elia Fongaro dopo la rottura sentimentale? Gli ex gieffini hanno detto stop alla loro relazione ormai da qualche settimana. Dopo l’iniziale silenzio sui motivi del naufragio della love story e su chi avesse preso la decisione di dire basta, pian piano i diretti interessati hanno fatto chiarezza sulla vicenda. E tra un’intervista e un post Instagram, non sono nemmeno mancate le punzecchiature. Tuttavia, i due pare che siano rimasti in buoni rapporti, come testimoniato dal recente scambio di battute in occasione della Festa della donna.

La rottura tra Jane ed Elia: i retroscena

Nella giornata di ieri Jane ha scritto un post dedicato alle donne e, con un po’ di sorpresa, sotto al pensiero dell’attrice, si è fatto vivo Fongaro con un bel “Auguri”. La Alexander ha prontamente risposto con un altrettanto sintetico “Grazie”. Insomma, uno scambio un po’ freddino, ma che comunque lascia intendere che tra i due, nonostante la storia sentimentale non abbia avuto lieto fine, resti comunque un rapporto di rispetto e stima. D’altra parte Elia, in una recente intervista a Vero, ha definito Jane una “donna straordinaria”, anche se ha confidato che alcune sue scelte ha fatto fatica a comprenderle: “Quel che contesto e che non posso accettare è quel suo post su Instagram (quello con cui Jane ha annunciato la rottura, ndr). Mi ha lasciato agghiacciato”.

Jane Alexander e la “favola che non esisteva” con Elia Fongaro

Nel frattempo Jane ha dichiarato più volte che la decisione di troncare la relazione non è stata indolore. “Mi scrivete spesso ‘riprovaci, torna da lui, parlaci, non capite quanto state male l’uno senza l’altra?’ Io sono stata male, e sto male, si”. Queste le ultime parole scritte via social dalla Alexander su Elia. L’attrice ha aggiunto: “Ho preso una decisione impopolare perché non ero più felice. Stavo cercando di credere anche io nella favola, ma la favola non esisteva. Ho investito tanto nella nostra storia, emotivamente, se non altro”.