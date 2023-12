Elga Enardu: “Rottura con Diego: aveva una malattia, non lo capii”

Negli ultimi mesi, una delle coppie più longeve e famose nella storia di Uomini e Donne ha vissuto un momento molto difficile. Stiamo parlando di Elga Enardu e Diego Daddi, che sono recentemente usciti da un periodo di forte crisi. Addirittura, i due sono arrivati anche a separarsi e Elga era andata via dalla loro casa. Nonostante ciò, hanno sempre continuato a sentirsi, soprattutto perché insieme condividono quattro cani. Ad ogni modo, più di un mese fa, la coppia è tornata ufficialmente insieme, decidendo di darsi una seconda possibilità. Ebbene, ieri, 5 dicembre, Elga e Diego sono stati ospiti di ‘Casa SDL’, dove hanno spiegato meglio la loro crisi e i motivi che li hanno portati a tornare insieme.

Parlando con i conduttori Giovanna Abate, Gabriele Parpiglia e le Donatella, Elga ha raccontato il periodo difficile vissuto con Diego, svelando un retroscena inedito della loro rottura. Difatti, l’ex tronista ha spiegato che il loro rapporto era cambiato perché il marito ha dovuto affrontare un momento molto delicato, che lei stessa non era riuscita inizialmente a riconoscere. Per questo motivo, col senno di poi, alla donna capita di avere dei sensi di colpa:

Ora so perché sono andata via, prima non lo sapevo. Pensavo che volevo chiudere la relazione, che non ero più felice e non mi piaceva più quello che ricevevo ma oggi so che non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata. Questo ancora oggi mi commuove e dispiace. Con questo continuo ancora a dirmi che non mi do delle colpe (anche se a volte me le do) perché quando hai a che fare con una situazione estranea alla tua vita, e stiamo parlando di una malattia, la confondi con tanto altro.

Diego ha avuto problemi di salute mentale e si è ritrovata a dover combattere con una forte malattia psicologica. Spesso, a causa della grande disinformazione riguardo l’argomento, i sintomi di questa malattia non vengono riconosciuti immediatamente e questo è proprio quello che è successo ad Elga:

Una malattia psicologica che avevo scambiato per voglia di non crescere, pigrizia, noia, voglia di non dare nulla nella vita per presa di posizione. Il primo a non riconoscerlo è stato lui, siamo stato vittime di una situazione che non ci aspettavamo nella vita perché si pensa che quando hai tutto, non può accadere nulla. Invece arriva e non lo sai riconoscere, rischi anche di morire probabilmente. C’è molta ignoranza perché non se ne parla.

A tal proposito, Elga ne ha approfittato per lanciare un importante messaggio a tutti coloro che si trovano nella stessa situazione di Diego. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato quanto sia importante chiedere aiuto a dei professionisti e circondarsi di persone che possano starti vicino. Difatti, la donna, una volta capito il problema del marito, ha cercato di fare tutto il possibile per supportarlo:

Credo sia stato fondamentale l’approccio che ho avuto nei suoi confronti, una volta che ho riconosciuto che non era un capriccio. Io l’avevo anche capito da tempo però lui non voleva vederlo e ho scelto per questo di andare via, perché pensavo di peggiorare la situazione. Invece il fatto di ritrovarsi senza di me l’ha fatto sprofondare, ma a quel punto o ti lasci andare o ti dai una piccola spinta e inizi un percorso che poi è quello che ha fatto lui.

A questo punto, ha preso la parola lo stesso Diego. L’uomo ha raccontato di essere stato molto male, ma di non aver mai pensato, fortunatamente, di farsi del male. Ad oggi, è in terapia da uno psicoterapeuta e ha iniziato a prendere anche dei medicinali. L’uomo ha poi dato grande credito alla moglie per il suo recupero, definendola il suo “pilastro“.

Infine, la coppia ha risposto anche ai commenti degli haters che li hanno accusati di aver voluto solo fare hype e attirare l’attenzione esponendo i loro problemi. Elga ha confessato di essere stata troppo “vittima” dei social e di aver capito di voler vivere in maniera più distaccata da quel mondo. Ad oggi, i due sembrano aver ritrovato la loro serenità e sono decisi a rimanere insieme.