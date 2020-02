Elga Enardu, scottante retroscena su Zequila: UeD, cosa accade

Elga Enardu vuota il sacco: lo scottante retroscena su Zequila. Cosa accade al tempo di UeD

Antonio Zequila parla, Elga Enardu risponde, prendendo le difese della gemella Serena. Come è noto, l’attore non ha visto di buon occhio l’entrata nella Casa più spiata d’Italia della fidanzata di Pago, al secolo Pacifico Settembre. Elga, da sempre legatissima alla sorella, ha così deciso di rivelare un curioso e scottante aneddoto sull’inquilino. Secondo la versione della sarda, spifferata al magazine Chi, ‘Zequila boom boom’ avrebbe fatto carte false per corteggiarla al tempo della sua partecipazione a Uomini e Donne. Non solo: la Enardu meno chiacchierata si è detta anche prontissima a piombare a Cinecittà per avere un confronto diretto con Antonio. Alfonso Signorini le darà questa opportunità?

Elga Enardu: “Zequila, parla, parla… intanto quando ero a Uomini e Donne voleva venire a corteggiarmi”

“Antonio Zequila ha attaccato duramente l’ingresso di Serena Enardu nella Casa del Gf; ma Elga, sorella della Enardu, ci fa sapere che: ‘Zequila, parla, parla… intanto quando ero a Uomini e Donne voleva venire a corteggiarmi. Lo sfiderei faccia a faccia!’”. Resta da capire se la produzione del reality organizzerà un incontro che, nel qual caso dovesse verificarsi, si preannuncia infuocato. Nel frattempo Serena ha da poco cominciato la sua avventura nella Casa. Il piano per riconquistare il suo Pago è iniziato. Paradosso, se si pensa che fino a qualche settimana fa era il musicista a strapparsi le vesti per il ritorno di fiamma, prendendosi delle sonore ‘picche’ dall’ex tronista.

Zequila, personaggio chiave del GF Vip 4

Zequila continua a essere uno dei concorrenti più attivi e più chiacchierati della Casa. I suoi amori del passato e le sue vicende sentimentali spuntano come funghi. Un po’ perché raccontati da lui stesso, un po’ perché svelati da altri (vedi il confronto avuto con Eva Robin’s). A tenere alta l’attenzione del reality, inoltre, ci sono i suoi interventi, come quello appunto sull’ingresso di Serena. ‘Er mutanda’, a proposito dell’arrivo della sarda, ha anche sollevato un problema che riguarda il meccanismo del reality: Pacifico e la Enardu, nello show, potrebbero fare gioco di squadra e questo potrebbe essere alquanto discutibile e penalizzante per gli altri inquilini. Chissà se il GF Vip provvederà a risolvere in qualche modo l’anomalia.