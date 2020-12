Elezioni Roma: Eliana Michelazzo scende in politica al fianco di Sgarbi

By

Colpo di scena nella vita di Eliana Michelazzo. Dopo il debutto televisivo a Uomini e Donne, il lavoro come agente di molti influencer e lo scandalo Prati-Gate la 39enne ha deciso di dedicarsi alla politica. Una passione che, a detta della diretta interessata, l’ex corteggiatrice ha sempre avuto. La Michelazzo è la candidata alla presidenza del XV Municipio nella Lista ‘Rinascimento’ di Vittorio Sgarbi, il primo candidato sindaco per la Capitale dell’area di centrodestra.

Queste le parole di Eliana Michelazzo in merito a questa nuova avventura:

“La politica mi ha sempre appassionato, sono stata parecchie volte alle manifestazioni di Giorgia Meloni, che stimo molto, e amo chi propone idee nuove per cui appena ho sentito che Sgarbi fondava un nuovo partito ho voluto propormi e lui mi ha accolto con grande entusiasmo”

L’ex amica e collega di Pamela Prati e Donna Pamela ha aggiunto:

“Sgarbi mi vede come un potenziale per il suo partito, su Instagram ho circa 400mila follower e il 75% sono donne giovani dai 20 ai 35 anni. Avevo conosciuto Vittorio per questioni lavorative perché mi occupo da sempre di social-media, ho una mia agenzia di management e così tramite un amico comune ho avuto un incontro con lui e mi sono proposta nella sua Lista e lui ha accettata”

Eliana Michelazzo ci ha tenuto a precisare che è nata e cresciuta al Laurentino 38 e conosce molto bene il degrado delle periferie. La manager e influencer ha inoltre ammesso di non avere neppure il diploma visto che ha dovuto iniziare a lavorare molto presto dopo la morte del padre. Prima dello sbarco sul piccolo schermo Eliana si è data da fare come donna delle pulizie, commessa ed estetista.

Eliana Michelazzo ha inoltre svelato che sarà la social media manager sia della campagna elettorale di Vittorio Sgarbi che delle sue attività extra politiche. Data la pandemia in corso Eliana ha puntualizzato che la maggior parte della campagna verrà gestita attraverso i social network, praticamente il suo pane quotidiano.

Al momento non è stata ancora stabilita una data per le elezioni amministrative di Roma. Si parla della primavera 2021 ma, causa Coronavirus, potrebbero slittare a settembre, come accaduto quest’anno con altre città.

Com’è finita la storia con Pamela Prati

Nell’intervista all’Adnkronos Eliana Michelazzo ha ribadito di voler dimenticare il Prati-Gate e tutta la storia di Mark Caltagirone. Per l’ennesima volta la giovane ha chiarito di essere innocente:

“Io sono una vittima, sto chiedendo anche un risarcimento per i danni alla mia immagine. Ne sto uscendo pulita. Ho fatto l’interrogatorio, ho depositato le carte e nessuno mi ha mai accusato di nulla tranne la Prati che mi ha denunciato senza che io abbia nessuna colpa nei suoi confronti anzi, l’ho sempre difesa e ho pure tentato di contattarla ma lei non mi ha mai risposto. Ma la verità finalmente sta per venire a galla”

Dopo quanto accaduto in tv Eliana ha interrotto ogni tipo di rapporto sia con Pamela Prati sia con Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela. Un’amicizia che durava venti anni, con tanto di convivenza, spezzata dall’ingombrante “presenza” di Mark Caltagirone.

Pamela Prati, invece, di recente è sbottata su Instagram: ha attaccato Cecilia Capriotti, rea di averla insultata al Grande Fratello Vip proprio per via del Prati-Gate.