Elettra Miura Lamborghini: l’amore e la famiglia prima di ogni cosa

Il significato del nome di Elettra Miura Lamborghini

Il suo cognome lo conosciamo tutti: Lamborghini, lei è l’ereditiera della famosissima famiglia Lamborghini, nipote di Ferruccio e figlia di Tonino. Il suo secondo nome Miura, invece, è proprio un omaggio al celebre modello di auto di lusso Lamborghini. Era il 1966 quando Nonno Ferruccio, nato sotto il segno del toro, chiamò la nuovissima auto sportiva con il nome di Miura, una razza di tori da corrida. Fu solo la prima di una lunga serie e, oggi, Elettra, classe 1994, porta con orgoglio questo nome. Una ragazza fortunata, il cui patrimonio è difficilmente calcolabile, che ha perso il conto della auto che ha in garage, ma che ha, prima di tutto, un cuore grande e umile.

E’ Simona Ventura, durante la conferenza stampa di The Voice, a confermare che Elettra, coach del talent show, ha un enorme umanità. A The Voice vedremo come Elettra sarà il giudice più delicato e attento nei confronti dei concorrenti non scelti.

Elettra Lamborghini: il fidanzato e il papà

Seguendo Elettra su Instagram si intuiscono le priorità della cantante di Mala e di Pem Pem. Al primo posto, prima di ogni cosa, la sua famiglia ed il suo fidanzato Afrojek, nome d’arte di Nik Van de Wall, cantante e dj olandese. Durante i giorni di Pasqua, nonostante gli impegni lavorativi, Elettra ha deciso di volare da lui per passare qualche giorno insieme. E’ proprio durante quei giorni che Elettra pubblica i messaggi inviati a papà Tonino per aggiornarlo. Dagli sms e dai cuoricini, è evidente che Elettra abbia un bellissimo rapporto con il padre, nonostante lei abbia fatto scelte lavorative completamente diverse da quelle dei Lamborghini.

Le critiche a Elettra Lamborghini

Cantante, esperta di twerk, ha partecipato a SuperShore (Spagna e America Latina), a Riccanza in Italia, al Grande Fratello spagnolo e a Geordie Shore in Inghilterra. Diventava anche famosa per i suoi tatuaggi animalier e per i 40 piercing di diamanti sparsi per il corpo, Elettra è una vera e propria icona. Fortemente voluta da Simona Ventura, Elettra è al suo esordio in un programma tv italiano in prima serata. A chi la critica dicendole che non ha le carte in regola per giudicare altri aspiranti cantanti, Elettra risponde: “Se mi cercano tutti i programmi italiani, un motivo ci sarà“. Per la Ventura, non ci sono dubbi, Elettra è una scommessa già vinta.