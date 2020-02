Elettra Lamborghini ‘scappotta’ in diretta a Domenica In: la regia stacca

Elettra Lamborghini ‘incidente’ in diretta a Domenica In: la giacca si apre, la regia stacca e Mara Venier corre ai ripari

Risate e leggerezza a Domenica In con l’arrivo di Elettra Lamborghini che, durante l’intervista spassosa con Mara Venier (un siparietto dietro l’altro), è stata anche protagonista di una ‘scappottata’: trac e la giacchetta tutta luccichii si è aperta. Immediato l’intervento della regia che ha staccato per evitare immagini non proprio da pomeriggio domenicale di Rai Uno. E immediato pure l’intervento di Mara Venier che si è improvvisata sarta, piazzando una pezza all’intoppo. Una spilla per mettere a posto il tutto ed evitare ‘fuoriuscite’ pericolose.

“Non ho mai voluto parlare della mia famiglia perché cerco di tutelarla”

Ops, la giacchetta si apre. “Mi licenziano, qua mi fai perdere il posto”, scherza Mara Venier. Nel frattempo le telecamere inquadrano altrove. “Ma non si vede, no?”, dice Elettra. “No, no, mi dicono di sì”, replica Mara che recupera una spilla e in prima persona si mette al lavoro per chiudere l’abito. Si ride in studio, poi si torna seri. Almeno ci si prova, perché con la spontaneità giocosa della Lamborghini tutto è leggero e leggiadro e mantenere la serietà non è facile (e per fortuna aggiungiamo noi, visto che poco prima in studio si è trattata la delicata vicenda Morgan-Bugo). Zia Mara chiede poi all’ereditiera della sua famiglia: “Non ho mai voluto parlare della mia famiglia perché cerco di tutelarla. Con i miei fratelli ho un bellissimo rapporto. Sono una persona molto aperta di mente e anche la mia famiglia è così. Mio papà era un po’ preoccupato, è vecchio stampo. Pensava che se va in tv hai agganci strani e invece…”

Elettra Lamborghini: papà, mamma e lo zio Ferruccio

Elettra è figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, il fondatore dell’omonima e celebre azienda.