Elettra Lamborghini: “Vedo tanti cornuti, cosa m’ha detto la mia famiglia”

Elettra Miura Lamborghini è fedelissima al suo AfroJack, sposato lo scorso anno dopo circa due anni di fidanzamento. La scintilla è scoccata all’Home Festival di Treviso e da allora è stato amore. E tanta passione. Chi pensa che l’ereditiera e star non abbia preso sul serio le nozze si sbaglia di grosso, anche perché viene da una famiglia in cui i valori matrimoniali contano tantissimo. E infatti Elettra, intervistata dal magazine Grazia, spiega che da moglie sente una grande responsabilità. “Ci vuole rispetto per l’altro”, afferma con convinzione, aggiungendo che un legame coniugale non può evolvere se non ci si mette l’impegno giusto.

Largo quindi a ciò che la sua famiglia ha pensato in merito ai fiori d’arancio. La Lamborghini sottolinea che tutti erano felici per lei. “A casa c’è grande rispetto per il matrimonio, non ti sposi per farti le corna. Come fanno tanti che vedo”, rimarca con orgoglio. Nessun nome specifico ma la frecciatina a coloro che prendono un poco alla leggera determinate situazioni è stata limpidamente recapitata. Dalla serie, chi ha orecchie per intendere, intenda.

Spazio poi all’amore itinerante ma non a distanza. Elettra racconta che con AfroJack si sposta, al momento, tra l’Italia e il Belgio. Dal 2022 le cose cambieranno parecchio visto che passerà sei mesi nel Bel Paese e sei a Miami, negli States.

In confidenza, l’ereditiera rivela poi che da quando si è sposata crede di avere meno ‘appeal’ sul genere maschile. “Non mi si fila più nessuno. Da quando sono sposata è finito tutto”, dice tra il serio e il faceto. Motivo? Secondo la cantante è una questione di ‘body language’. Se prima comunicava sensualità, ora che ha la fede al dito fa subito intendere che “non c’è trippa per gatti”.

Elettra Lamborghini presentatrice della finale di Miss Italia, ma l’evento è saltato

Non solo musica per Elettra che è stata scelta dalla patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani per condurre l’atto finale del famoso concorso di bellezza. Avrebbe dovuto andare in onda domenica 19 dicembre ma nelle scorse ore, una nota ufficiale dell’organizzazione della kermesse, ha spiegato che la finale è stata rinviata a data da destinarsi. Forse si svolgerà a gennaio ma è tutto in stand by dopo che due ragazze in gara sono risultate positive al tampone Covid. Per precauzione l’evento è stato fatto slittare.