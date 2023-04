Procede a gonfie vele il matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack. I due sono convolati a nozze nel 2020. Stare insieme, però, non è così facile a causa dei rispettivi impegni di lavoro. La cantante e il deejay olandese vivono praticamente un rapporto a distanza, dividendosi tra l’Italia, il Belgio e gli Stati Uniti. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv la sorella minore di Ginevra ha svelato di aver stabilito con il marito una regola importante per salvaguardare il loro legame.

“Insieme ci divertiamo sempre moltissimo, anche se non riusciamo quasi mai a stare insieme quanto vorremmo – ha spiegato Elettra Lamborghini alla rivista televisiva- Noi abbiamo tre case: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Ci dividiamo, stiamo un po’ qui, un po’ li, ma siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato. Proprio per questo ci siamo dati una regola”.

Qual è la regola di Elettra Lamborghini e il marito Afrojack per andare d’accordo e tenere sempre viva la fiamma dell’amore? “Non stare lontani mai per più di sette giorni – ha fatto sapere l’artista – È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile. Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo”.

Proprio perché oberati di lavoro Elettra Lamborghini e Afrojack hanno per il momento accantonato il progetto di mettere su famiglia:

“Un figlio? Ci pensiamo e lo desideriamo entrambi ma non è ancora il momento giusto. Perché, quando diventerò mamma, voglio essere la migliore del mondo. Voglio fare le cose per bene, dare a mio figlio o figlia, tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile perché sono molto concentrata sul mio lavoro, che mi sta dando tante soddisfazioni. Ho un sacco di impegni e pochissimo tempo libero”

Oltre ad essere una cantante di successo, Elettra Lamborghini è anche una opinionista e conduttrice tv. A breve tornerà su Nove al timone del programma comico Only Fun. Con Elettra c’è il duo comico composto dai PanPers, formato da Luca Peracino e Andrea Pisani.

Chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini

Afrojack, vero nome Nick van de Wall, è un produttore e deejay olandese classe 1987. Ha conosciuto Elettra Lamborghini nel 2017, grazie ad alcuni amici in comune. Nel 2019 la proposta di matrimonio a Bologna, città dove è nata e cresciuta l’ereditiera, durante le vacanze di Natale, alla presenza di tutta la famiglia Lamborghini. Nel 2020 le nozze sul lago di Como, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.

Il matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack

Elettra Lamborghini ha ammesso che adora fare la moglie. La giovane ha confessato che lontana dalle luci della ribalta è una ragazza come tante che ama stare a casa, in pigiama o in tuta, a cucinare per il marito. Le sue specialità ai fornelli? Il pesce e le verdure ma pure la torta di carote, uno dei primi piatti che ha preparato per Afrojack, che Elettra ha così preso pure per la gola.