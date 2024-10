Elettra Lamborghini: “Uragano? Non so cosa vi raccontino in Italia”

Elettra Lamborghini aggiorna i suoi fan, tramite Instagram, sull’attuale situazione che c’è in Florida, vista la forte preoccupazione per l’uragano Milton. Da giorni non si parla d’altro che della tempesta che ha colpito gli Stati Uniti e che ha portato milioni di cittadini a lasciare le loro case. L’allarme è scattato in tutto lo Stato degli USA e ancora in questo momento c’è molta preoccupazione. Attualmente, Elettra si trova a Miami, città della Florida, con il marito Afrojack. La cantante svela qual è l’attuale situazione meteorologica nel punto dove vive lei.

Ebbene in queste ore la Lamborghini non dà cattive notizie, almeno non sulla zona della Florida in cui vive con suo marito. Innanzitutto, precisa che nella notte c’è stato solo “tanto vento e basta”, nella giornata che doveva essere la peggiore. La cantante italiana precisa che a Miami è “tutto ok”. Infatti, ci tiene a sottolineare che la zona interessata da questa brutta condizione climatica è Tampa, che dalla città in cui si trova lei dista 4 ore di auto. Inoltre, la Lamborghini fa sapere che vive in un palazzo molto alto, da dove il vento si avverte sempre.

Nel dare tali informazioni, Elettra appare piuttosto tranquilla, tanto che assicura che il tempo non è poi così brutto come si pensa. Parlando con i suoi fan, infatti, racconta:

“L’uragano è già passato e a Miami, a parte un vento forte, ieri sera non è successo nulla, state calmi… Non so cosa vi stiano raccontando in Italia, ma qua c’è il sole e la gente è in spiaggia! Ogni anno, almeno, ne arriva uno e quest’anno, questa zona della Florida l’ha scampata. Credo che moltissimi video che vedete online non siano recenti, ovviamente, ci sono stati danni, ma non qui”

Mentre svela qual è la situazione attuale a Miami, la Lamborghini pubblica lo screenshot, preso dal sito Usa Today, che raffigura il percorso dell’uragano Milton. La cantante aggiunge che, anzi, l’uragano che ha colpito la Florida sarebbe dovuto essere di categoria 5, invece è rimasto a 3, per poi abbassarsi a 1. Elettra, che di recente si è difesa dalla fake news legate alle sue idee sulla maternità, racconta che lì succede spesso di ritrovarsi di fronte a questi tragici eventi climatici e “poteva andare peggio”.

Dunque, la città di Miami non è stata colpita con ferocia dall’uragano tanto temuto. In altre zone, però, sono già stati registrati danni e vittime. La cantante aveva già parlato nelle scorse ore dell’uragano Milton, rivelando ai fan come si stava preparando. Su Instagram ha condiviso prima una foto che ritrae una spiaggia e delle nuvole nere in arrivo. “Siamo solo io e il cane. Pronta per l’uragano”, ha affermato Elettra a Miami. Qualche ora dopo ha rassicurato i suoi fan.