Elettra Lamborghini, uno sfondone dietro l’altro. Leotta basita!

Intervista esplosiva per il podcast di Diletta Leotta: l’ospite di oggi del suo programma Mamma Dilettante è la spumeggiante Elettra Lamborghini. La cantante di Bandolero e Caramello ha rilasciato delle dichiarazioni vietate ai minori sulla sua vita di coppia!

Diletta Leotta da quando è diventata mamma della piccola Arya ha aperto un podcast dove potersi confidare insieme ad altre mamme famose, da Elisabetta Gregoraci ad Antonella Clerici, passando addirittura per il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Oggi però ha fatto un’eccezione: Elettra Lamborghini è l’ospite della puntata del giorno e in fatto di maternità, la cantante ereditiera della casa automobilistica non si sente molto ferrata. Già nelle scorse settimane, Elettra aveva fatto discutere per alcune dichiarazioni in cui affermava di preferire di gran lunga adottare un bambino e salvarlo dalla sfortuna, piuttosto che partorire in tempi complessi come i nostri. Ne avevano parlato in tutti i salotti televisivi, ma oggi Elettra ha potuto confidarsi con Diletta. Peccato che poi la conversazione è degenerata!

Piselli e patate: tutte le gaffe di Elettra Lamborghini da Diletta Leotta!

La Leotta apre le porte del suo salotto a Elettra, le due chiacchierano sulle paure tipiche di ogni mamma. Elettra non se la sente di fare un figlio per via di questi timori e chiede a Diletta come faccia a non aver paura di tutto, dei pericoli del mondo in cui viviamo. Diletta cerca di rassicurarla con un bel discorso sul riuscire ad andare avanti nonostante le paure, perché una volta che diventi mamma ti viene naturale ecc, tante belle parole finché il tutto non è degenerato nel solito frullatore di gaffe di Elettra! La Lamborghini è molto avvezza a scivoloni, diciamo così, piccanti e pure stavolta non si è risparmiata. Diletta cerca di tenere il tono del dialogo sul sobrio, le due parlano di matrimonio e relazioni ed Elettra inizia con delle sparate ”culinarie” che fanno impallidire la conduttrice.

Elettra come sappiamo si è sposata con il produttore musicale e DJ Afrojack, nome d’arte di Nick va den Wall. Prima di stare con lui, Elettra rivela di non aver avuto molte frequentazioni perché capiva subito che non erano gli uomini giusti per lei. Sarebbe stato molto più semplice se lo avesse detto così, no Elettra ci ha tenuto a dire:

Non ho visti molti di piselli!

E già qui la Leotta era in imbarazzo, ma il bello arriva dopo. Quando parlando della vita di coppia insieme al marito Nick, Elettra se ne esce con un aneddoto vietatissimo ai minori. Lei e il marito a quanto pare stanno perennemente nudi in casa, lei dice di non aver bisogno di essere sexy per lui, perché lui la vede sempre come mamma l’ha fatta.

Io e Nick siamo come Adamo ed Eva! Una vera goduria stare sempre con la patata al vento!

Qui Diletta Leotta non si trattiene dalle risate e dichiara questo l’episodio del podcast più bello fatto fino ad ora!