Elettra Lamborghini pentita per i tatuaggi: “Fa male”

I tatuaggi di Elettra Lamborghini sono conosciuti perfettamente dai suoi fan. Il più caratteristico è sicuramente quello che le copre parte della spalla e delle natiche: macchie di leopardo che mostra sempre con piacere e che non vorrebbe al momento cancellare; le esibisce in ogni sua esibizione o ospitata televisiva indossando vestiti che possano metterle in risalto. Ha intenzione di privarsi di altri tatuaggi, invece, quelli che sente ormai “superati”, che non sente più suoi e che trova a dir poco ridicoli. Sono quelli che ha sulle braccia. Se potesse ritornare indietro, sicuramente non li rifarebbe. Sono “errori” che si commettono quando si è giovanissimi, ma con l’avanzare dell’età ci si può pentire. E lei si è pentita. Alla grande! Ha realizzato diverse stories su Instagram con cui ha spiegato perché ha deciso di cancellare i tatuaggi, quelli che hanno fatto tanto chiacchierare (in passato come nel presente), alcuni dei quali legati persino a momenti e animali speciali.

Tatuaggi Elettra Lamborghini: quali eliminerà e perché?

Su Instagram, Elettra Lamborghini ha confessato che cancellerà molti dei suoi tatuaggi (probabilmente la maggior parte) perché non ci trova più un senso. Le braccia saranno la prima parte del corpo che non avranno più la presenza di tattoo: ne ha uno enorme (non legato a un momento speciale) che vorrebbe veder scomparire quanto prima; poi quello dei nomi dei suoi cani: ha spiegato che li ama alla follia e che ha voluto “imprimerli” sulla pelle per questa ragione… ora però si è pentita! Vorrebbe una pelle sgombra di alcuni tatuaggi del passato. Una scelta fatta in vista del matrimonio con Afrojack? Elettra ha già scelto la location delle nozze, che però non sarebbe piaciuta per niente a suo padre Tonino Lamborghini.

News e gossip Elettra Lamborghini: sedute di laser e singolo con Giusy Ferreri

Attraverso le ultime storie di Instagram, Elettra Lamborghini ha confessato che si è sottoposta ad alcune sedute di laser per l’eliminazione dei tatuaggi: “Fa male. Francamente pensavo facesse molto meno male, in realtà fa più male di fare un tatuaggio”. La Lamborghini – che il 29 giugno lancerà la canzone La Isla assieme a Giusy Ferreri – non vuole tornare indietro, convinta di essere arrivata in un momento della sua vita in cui alcuni tattoo possono risultare bizzarri: “Li voglio togliere, tutto ha un’età. Mi sono stufata dei tatuaggi delle mie braccia”. Vedremo presto Elettra Lamborghini senza tatuaggi… o almeno senza quelli che non le piacciono più! L’occasione giusta sarà il giorno della presentazione del nuovo tormentone estivo?