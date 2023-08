Elettra Lamborghini sviene dopo un concerto: il crollo, come sta ora

Elettra Lamborghini sviene dopo un concerto a Mazara del Vallo. A raccontarlo è stata la stessa cantante, dopo il concerto. Tiene sempre aggiornati i suoi fan, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram e proprio qui, nelle scorse ore, ha rivelato di aver avuto un malore a causa del troppo caldo. In effetti, le alte temperature di questa estate sono decisamente insopportabili.

“È finita così, sono svenuta dal caldo appena terminato lo show, faceva davvero tanto tanto caldo”, ha scritto Elettra condividendo una foto che la ritrae sdraiata su un divanetto mentre le tengono le gambe alzate. Lo svenimento è avvenuto dopo che si è esibita sul palco di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, in Sicilia. Le alte temperature hanno colpito la regione del Sud, come altre zone d’Italia, e hanno messo k.o. la Lamborghini.

Elettra ha continuato a tenere aggiornati i suoi fan spiegando quanto accaduto. La cantante di Pem Pem ha spiegato che in effetti faceva troppo caldo e di aver perso troppi liquidi. Ironizzando ha aggiunto: “E ho mangiato troppi cannoli”. Nel video in cui ha raccontato questi dettagli, appare sorridente mentre si sta riprendendo. “Ma non vi mollerò mai”, ha aggiunto la Lamborghini, mostrando un vassoio pieno di cannoli alla ricotta.

Infine, ha concluso il video continuando a scherzando su quanto accaduto e muovendosi da sdraiata con il proprio corpo, per garantire che sta bene: “Vi faccio anche la candela”. Dunque, si può dire che dopo lo svenimento, Elettra sta bene.

Elettra Lamborghini: collo bloccato e lancio della bottiglietta

Questa non è l’unica disavventura affrontata da Elettra Lamborghini questa estate. Solo nei giorni scorsi, ha raccontato ai fan di avere il collo bloccato, proprio poco prima di un concerto a Tottea, in provincia di Teramo. Ha tenuto aggiornati i fan, rivelando di essersi bloccata il collo mentre si trovava in auto. Nonostante questo, non ha abbandonato il pubblico che la stava attendendo e si è esibita sul palco.

Oltre questo, Elettra si è anche ritrovata a inizio agosto a essere colpita da una bottiglietta d’acqua. Per questo motivo, ha bloccato il suo concerto e ha rimproverato duramente la persona che ha commesso questo triste gesto. Infatti, la bottiglietta è arrivata da uno dei presenti sotto il palco. Per fortuna, la Lamborghini non ha riportato alcun danno, ma sarebbe potuto accadere qualcosa di spiacevole, come ad esempio è successo a Baby K. Quest’ultima è stata colpita con violenza da una donna a luglio scorso e si è ritrovata a dover annullare il suo tour per un trauma al seno.