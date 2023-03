Elettra Lamborghini vittima di un caso di spoiler? La cantante bolognese ha recentemente postato alcune storie sul suo profilo Instagram in cui si è sfogata duramente contro qualcuno che, suppostamente, avrebbe anticipato senza permesso il suo prossimo singolo. La diva aveva già confessato a “Stasera c’è Cattelan” di star attraversando un periodo molto duro e di aver intrapreso un percorso terapeutico per risolvere dei traumi passati. Adesso, è sopraggiunto anche un problema per quanto riguarda la sua carriera musicale, che per Elettra è, giustamente, importantissima. La 29enne è ormai una cantante affermata, con un numero considerevole di hit alle spalle, e si sta preparando per tornare presto con un nuovo progetto. Tuttavia, pare che qualcuno ha cercato di rovinare il suo ‘ritorno’. L’ex volto di “Riccanza” si è mostrata furiosa contro dei presunti ‘truffatori’ di canzone, di cui, però, non ha voluto fare il nome. A chi si starà riferendo? Nonostante non abbia nominato nessuno direttamente, dalle sue parole pare si tratti di qualcuno che avrebbe partecipato al video del brano in questione:

Ma la gente che spoilera i pezzi altrui, ma ce la fate? Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, dai ma sparite va. Porca tr**a, ma veramente sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle pa**e ai videoclip.

Elettra Lamborghini: la villa da sogno con il marito AfroJack

Elettra Lamborghini da anni fa coppia fissa con il deejay Afrojack. I due si sono fidanzati ufficialmente il 25 dicembre 2019 e sono convolati a nozze il 26 settembre 2020 a Villa del Balbiano sul lago di Como. La cantante e il marito possiedono più case tra Milano e Miami e dato che sono spesso in viaggio per lavoro, cambiano spesso di dimora. Tuttavia, il loro nido pare essere la casa che possiedono a Miami Beach. Ma com’è fatta la meravigliosa villa degli sposini?

La casa di Elettra Lamborghini e Afrojack ha degli interni caratterizzati da pareti bianche e arredamenti da tonalità chiare, con alcuni tocchi dorati. Sulle scale che portano dalla zona giorno al piano terra alla zona notte del primo piano, si può notare un grande ritratto della coppia con tinte fluo. Il soffitto a cassettoni dal design contemporaneo completa il look di questo spazio a tutta altezza. Insomma, la villa sembra molto confortevole, grazie anche alle morbide poltrone e ad un tappeto particolare dal design geometrico.