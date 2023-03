Restano complicati i rapporti tra Elettra e Ginevra Lamborghini. Le due non si parlano dal 2019 e la cantante non ha neppure invitato la sorella maggiore al matrimonio con Afrojack, celebrato nel 2020. Alla settima edizione del Grande Fratello Vip Ginevra ha più volte chiesto pubblicamente alla sorella una riconciliazione ma ad oggi questo riavvicinamento non è ancora avvenuto.

Perché hanno litigato Elettra e Ginevra Lamborghini? Ad oggi i motivi restano avvolti nel mistero ma la musicista ha lasciato un like su Twitter che sembra confermare un dettaglio piuttosto inquietante. Tutto è partito dopo l’ultima puntata del GF Vip, quando Antonino Spinalbese – che sta frequentando Ginevra conosciuta nella Casa più spiata d’Italia – ha ammesso di aver cambiato idea sulla ragazza.

Inizialmente l’ex compagno di Belen Rodriguez reputava Ginevra Lamborghini la tipica figlia di papà ma poi ha scoperto, come spiegato direttamente ad Alfonso Signorini, una ragazza semplice, spensierata, sensuale e con un velo di tristezza. A detta di Antonino Spinalbese la sua nuova fiamma è pure molto materna.

Un aggettivo che non è particolarmente piaciuto ad alcuni haters, tanto che su Twitter un’utente ha scritto: “Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra”. Un commento al quale la cantante ha piazzato un bel like, confermando così di fatto l’indiscrezione.

Un dettaglio non di poco conto che si aggiunge ai numerosi gossip di questi ultimi mesi. Secondo le indiscrezioni, infatti, Ginevra ed Elettra Lamborghini si sarebbero allontanate in seguito ad alcuni gesti poco gentili da parte della prima. L’ex concorrente del GF Vip avrebbe prima cercato di rubare il fidanzato alla sorella minore e poi avrebbe fatto di tutto per creare una sorta di rivalità in campo musicale.

Ginevra sogna infatti di affermarsi nel mondo delle sette note ma al contrario di Elettra, che è conosciuta in Europa e in Sud America complice pure la partecipazione ad alcuni programmi televisivi, non è ancora riuscita a fare il salto di qualità.

Grazie al Grande Fratello Vip Ginevra Lamborghini è riuscita a farsi conoscere meglio anche se è stata penalizzata dal caso Marco Bellavia. In futuro non è escluso un suo ritorno nel bunker di Cinecittà: Alfonso Signorini ha ammesso che gli piacerebbe molto rivedere la Lamborghini come concorrente del reality show.