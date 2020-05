Elettra Lamborghini, slitta il matrimonio con Afrojack? Data a rischio

Elettra Lamborghini e il matrimonio con Afrojack, il Coronavirus farà slittare il grande giorno? Le ultime news

Il matrimonio di Elettra Lamborghini è sempre più vicino, ma anche lei è tra le tante spose che potrebbero essere costrette a rimandare le nozze causa Covid-19. Tanti matrimoni sono stati già rimandati in questi mesi, sia quelli in primavera, che non si sono potuti celebrare, sia quelli prima dell’estate perché pochi vorrebbero le foto ricordo del matrimonio con gli invitati che portano la mascherina. Insomma, il matrimonio è un momento molto importante nella vita di una coppia e chi vorrebbe mai una festa con le mascherine e il distanziamento sociale? Se queste disposizioni dovessero permanere anche dopo l’estate, anche Elettra potrebbe rimandare il matrimonio con Afrojack. La giovane cantante di Musica E il resto scompare ha risposto alle curiosità dei fan oggi e ha parlato anche delle sue nozze.

Elettra Lamborghini e Afrojack, lei risponde alle domande dei fan e sul matrimonio: “Lo sapremo verso giugno”

Dopo l’annuncio a fine 2019, Elettra si è divisa tra il Festival di Sanremo e l’organizzazione del suo matrimonio. Ha scelto il mese di settembre per diventare la moglie di Afrojack, ma sarà possibile avere un matrimonio normale? L’emergenza Coronavirus sarà rientrata del tutto al punto da permettere alle coppie di avere una cerimonia e una festa come tutti sognano? Proprio questa è stata la domanda arrivata a Elettra su Instagram, e lei ha risposto così: “In teoria non è rimandato, però non si sa se si possono organizzare matrimoni a settembre. Quindi boh, speriamo. Lo sapremo verso giugno”. Insomma, è ancora tutto molto incerto anche per le nozze dopo l’estate.

Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano a settembre… Coronavirus permettendo

La data del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack è a rischio, potrebbe slittare ma noi tutti speriamo di no, ovviamente, perché significherebbe niente più distanza sociale. Elettra dovrà pazientare ancora qualche settimana prima di decidere se rimandare il matrimonio oppure sposarsi lo stesso a settembre. Magari con qualche accorgimento in più.