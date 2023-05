Elettra Lamborghini: “Sensi di colpa per quanto guadagno e i figli…”

Elettra Lamborghini torna sulla scena musicale con il suo secondo album, Elettraton, che uscirà il 2 giugno 2023. I suoi fan non vedono l’ora, anche perché l’uscita sarà seguita dal tour instore, tra festival ed eventi. Non solo, prossimamente il suo pubblico la vedrà su Disney+ nella prossima edizione di Italia’s Got Talent. Al suo fianco c’è sempre il marito Afrojack, dj olandese, con cui per il momento non ha intenzione di avere dei figli. È lei a parlarne in una nuova intervista per Vanity Fair, dove parla anche delle sue entrate economiche.

Andando con ordine, Elettra Lamborghini parla del lussuoso regalo ricevuto dal marito per il giorno del suo compleanno. Esattamente come accadde in passato alla moglie di Cristiano Ronaldo, la cantante ha ricevuto da Afrojack una costosissima auto. Questa, però, resta parcheggiata nel garage. Infatti, Elettra ammette di non essere un’amante dell’alta velocità: “Se posso mi muovo con il mio cavallo Dadi”. Tutti sanno che la cantante proviene da una delle famiglie italiane più agiate, ma quanto guadagna oggi con il suo lavoro?

La giovane Lamborghini non invidia chi vive con 1.500 euro al mese:

“Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce. Chi ci riesce? Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria. Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, mi sono fatta un nome dopo sacrifici e va bene così anche se ogni tanto mi dico: ‘Ma che mi frega?’ Cosa insegnerei ai miei figli sul denaro? Direi loro che i soldi non hanno valore, anzi mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite”

A questo punto sorge spontanea la domanda: Elettra Lamborghini ha in progetto di avere dei figli? Dopo il suo matrimonio con Afrojack, i fan sono sempre in attesa di ricevere un annuncio del genere da parte sua e spesso nascono nuovi gossip al riguardo. Per il momento, però, sembra proprio che dovranno attendere. Infatti, in questa intervista Elettra spiega di provare tanta paura solo a pensare di diventare mamma.

Questo perché le basta vedere come sono diventati oggi i social. Fa notare che, per quanto le riguarda, quando vede una cantante donna in alto nelle classifiche musicale si sente orgogliosa. Sottolinea così che per il genere femminile è difficile trovare una buona posizione in cui piazzarsi. Detto ciò, ci tiene a far presente che un bambino giustamente vuole stare con la sua mamma e lei probabilmente in questo momento non potrebbe dedicargli le giuste attenzioni.

Per questo motivo, Elettra Lamborghini per il momento non pensa ad avere dei figli: “Ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire”. Per ora guarda “con gli occhi materni” il suo secondo album che sta per uscire e a cui ha dedicato lacrime e impegno. A detta sua, rispetto al primo, i fan avranno modo di notare “un salto di qualità”.

Un album che propone ancora una volta la sua positività. Ciò che è certo è che la sex symbol che appare sui social network non corrisponde esattamente alla realtà. Ne ha parlato di recente e oggi in questa intervista ne dà conferma. Ora che è sposata con il suo Afrojack ovviamente non si mette di certo a flirtare con altre persone.

Anzi precisa che prima di incontrare suo marito è rimasta single per più di un anno e non voleva perdere il suo tempo con dei flirt. Andando avanti con la sua intervista, Elettra torna a parlare del suo amore per i cavalli e, in particolare, per il suo Dadi. Ciò che la fa stare bene è proprio fare una bella passeggiata con lui.

In lei suo marito Afrojack ha visto la ragazza “buona, genuina, che non farebbe male a una mosca” che sente di essere. E queste, come sottolinea lei stessa, sono delle qualità difficili da trovare. Invece nel lavoro ritiene di essere una persona pacifica, anche se litiga con qualcuno, finisce sempre per chiarire. Al Festival di Sanremo ha avuto modo di fare amicizia con i Pinguini Tattici Nucleari, a cui augura il meglio.