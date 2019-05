Elettra Lamborghini rifatta: le confessioni del giudice di The Voice

Elettra Lamborghini rifatta? Le curiosità sull’ereditiera oggi giudice di The Voice 2019

Elettra Lamborghini è rifatta? Le foto prima e dopo potrebbero far nascere dei dubbi in qualcuno, ma anche senza vedere le foto di prima qualcuno potrebbe domandarselo. Ora stiamo vedendo la giovane ereditiera nelle vesti di giudice a The Voice 2019 ed essendo in onda ogni martedì sera, la curiosità del pubblico è aumentata. Il grande pubblico sta conoscendo Elettra probabilmente in questo periodo, perché prima solo il pubblico più giovane la seguiva sui social e nei reality show a cui ha partecipato. La fisicità di Elettra non passa inosservata, è una bellissima ragazza con tutte le forme al punto giusto. Sarà merito di madre natura oppure c’è lo zampino nella chirurgia estetica? Bocca, seno, lato B, zigomi… Elettra potrebbe far sospettare su ognuna di queste cose, ma solo su una è intervenuta chirurgicamente.

Elettra Lamborghini prima e dopo, cosa ha rifatto? La confessione

La cantante di Pem Pem e Mala ha confessato in una intervista a Dagospia di essersi rifatta il seno, ma ciò non vuol dire che ha intenzione di stravolgere il suo aspetto fisico. Per lei infatti non il lato estetico non conta moltissimo: “Le sembrerà strano: non è così importante. Ok, mi sono rifatta il seno, ma non ho la fissa della chirurgia estetica. Quando cominceranno a uscire le rughe e mi scenderà il sedere, magari, ne riparleremo”. A proposito del suo lato B, i fan più affezionati ricorderanno bene la scena del Gf Vip 5 spagnolo in cui litigando ha giurato che fosse vero! Ospite da Barbara d’Urso negli scorsi, inoltre, ha nuovamente confermato di aver rifatto il seno, ma ha pure aggiunto di non essere più ricorsa alla chirurgia estetica. Questo perché pensa che tutti coloro che ne abusano alla fine si somigliano fra di loro.

Elettra Lamborghini confessa: “Non mi importa di chi dice che sono rifatta”

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, infine, Elettra Lamborghini ha negato di aver rifatto labbra o zigomi: “Sinceramente non mi importa di chi dice che sono rifatta, evidentemente non hanno mai visto una persona rifatta. Non potrei fare tutte queste espressioni con il viso se avessi il botox”. Insomma, sul viso non è intervenuta, almeno per ora. Terminata l’analisi di Elettra Lamborghini prima e dopo, sapete già chi è il suo fidanzato famoso?