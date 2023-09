Elettra Lamborghini, problema braccia: “Limito l’uso del telefono”

Elettra Lamborghini ha informato i suoi fan di avere un problema alle braccia e per questo sta limitando l’uso del suo smartphone. La cantante di Caramello tiene sempre aggiornato il pubblico attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Nelle scorse ore, ha rivelato di avere questo problema, motivo per cui è stata anche poco attiva sui social network e non è riuscita a rispondere ai messaggi di tutti. Elettra ha mostrato l’avambraccio e ha spiegato:

“Amici, buongiorno, ho la tendinite a entrambe le braccia, ecco perché non rispondo al cellulare (cosa che già, normalmente, non faccio). Volevo dirvi che è per questo che sto limitando l’uso del telefono”

Dunque, a causa della tendinite, Elettra Lamborghini ha deciso di non utilizzare per troppo tempo lo smartphone. Così terrà le sue braccia a riposo.

Elettra Lamborghini: lo sfogo contro i leoni da tastiera

Subito dopo, la cantante ha raccontato di aver trascorso una giornata “un po’ così” ieri. Entrando nel dettaglio, si è sentita nervosa e amareggiata per le notizie che sono trapelate sul suo conto nei giorni scorsi. Probabilmente si riferisce a ciò che è stato riportato da Dagospia sullo sfogo che Cristiano Malgioglio avrebbe fatto contro di lei.

“Sono la persona meno litigiosa al mondo, sono stra sensibile e non riuscivo a capire perché, cioè non trovavo una motivazione”, ha scritto oggi Elettra. Stamattina la Lamborghini ha iniziato a sentirsi meglio e ha invitato i suoi fan a essere sempre grati alla propria vita e a fregarsene, in quanto la gente avrà sempre da dire qualcosa.

Nonostante questo, la cantante crede comunque che la situazione sui social network stia peggiorando: “Avete la cattiveria dentro e non parlo per me, in particolare ultimamente non ho letto nulla di strano… ma in generale anche la piu neutrale delle persone a voi non va bene”. A questo punto, ha consigliato a tutti di avere un po’ di gratitudine.

Con questo sfogo, ha fatto anche notare che molti utenti sui social network commentano qualunque cosa negativamente. In particolare, ha citato vari commenti che ha notato sotto a delle foto che ritraggono anche dei bambini. “Come se avessero dei difetti… Ma veramente siamo in questo mondo?!”, ha tuonato Elettra.

Oggi la Lamborghini si è detta davvero amareggiata e delusa dal mondo in cui viviamo. Un duro sfogo quello che di Elettra, che va a rappresentare ciò che pensano molti personaggi che sono seguiti sul web e non solo. Anche la gente più comune si ritrova a dover affrontare commenti negativi e insulti gratuiti da parte dei leoni da tastiera. La situazione, sebbene sia stata più volte denunciata, continua effettivamente a peggiorare di giorno in giorno.