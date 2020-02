Elettra Lamborghini: monta la polemica ‘politica’, lei sbotta. La verità

La regina del twerk si difende su Twitter dopo la polemica nata dopo la sua recente ospitata dalla Bignardi

Ospite a L’assedio di Daria Bignardi, Elettra Lamborghini ha inconsciamente scatenato una vero e proprio caso mediatico sui social. Tutto è partito quando la conduttrice le ha chiesto se fosse contenta del risultato elettorale in Emilia Romagna: sul viso della cantante, reduce dal Festival di Sanremo, è apparsa un’espressione non proprio soddisfatta, atteggiamento che per molti telespettatori potrebbe aver significato una simpatia nei confronti della Lega di Matteo Salvini. Fatto sta che l’episodio è diventato virale tanto da finire in tendenza su Twitter. E proprio sul medesimo social network la donna ha voluto smorzare i toni dichiarando di non aver votato per il Carroccio.

Elettra fa chiarezza: “Non alzate polveroni inutili”

Diventata di colpo virale sui principali social, l’artista di Musica (E il resto scompare) è intervenuta tramite il suo canale ufficiale di Twitter: “Se avessi voluto dire per chi ho votato l avrei detto in televisione…non alzate polveroni inutili non ho espresso mezza parola”, ha dichiarato la Lamborghini, la quale ha poi aggiunto con l’ironia che la contraddistingue: “Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva, io faccio musica e twerk per chi non l avesse capito e il resto scompare!! Ps: comunque non ho votato Lega se è questo che volete sapere“. In studio si è anche parlato della sua esperienza al Festival, soprattutto della sua esibizione del duetto con Myss Keta: “Ho tirato un po’ dei stecche, sono contenta abbiano tolto il video da YouTube. Avevo un problema con gli auricolari ma l’esibizione è stata iconica, quindi me lo perdono”.

Il matrimonio con Afrojack

Va a gonfie vele la relazione tra Elettra e il suo fidanzato, il noto dj Afrojack con il quale ha recentemente annunciato di essere prossima alle nozze mentre era ospite a La vita in diretta. La cantante è tornata sulla questione anche a L’assedio, dichiarando che il matrimonio dovrebbe avvenire a breve: “A settembre se facciamo in tempo. Ci sposeremo a Positano o sul lago di Garda“.